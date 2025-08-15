Home > देश > Ghazipur News: सांसद अफजाल अंसारी का 73 वां जन्मदिन केक काटकर किया BJP पर हमला, बोले अबकी बार होगा सफाया

Ghazipur News: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 14 अगस्त की शाम अपने आवास मोहम्दाबाद फ़ाटक पर 73 वें जन्मदिन के अवसर पर परिजनों और सपा समर्थकों के बीच केक काटा और भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की, सरकार की नीतियों और अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 15, 2025 14:00:52 IST

विनय तिवारी की रिपोर्ट, Ghazipur News: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 14 अगस्त की शाम अपने आवास मोहम्दाबाद फ़ाटक पर 73 वें जन्मदिन के अवसर पर परिजनों और सपा समर्थकों के बीच केक काटा और भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की, सरकार की नीतियों और अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। मुहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास फाटक पर जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में PDA साथियों से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का सफाया होगा

अंसारी ने किया दावा 

अफजाल अंसारी ने दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम योजनाबद्ध तरीके से काटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और योगी सरकार के आने के बाद से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी को वोट न देने वालों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं, बल्कि सरकार ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। सांसद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के आदेश के बाद मोदी सरकार ने आनन-फानन में नया कानून बना दिया, जिसके तहत तीनों चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री की कृपा से नियुक्त हुए। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के उदाहरण देते हुए कहा कि पहले महाराष्ट्र में 60 लाख नए मतदाता जोड़े गए और फिर बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए।

पूजा पाल पर क्या बोले? 

पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर अंसारी ने कहा कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है, लेकिन जब कोई पाप का कीर्तिमान बनाता है, तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 हजार स्कूल बंद कर 27 हजार शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसे जनता महसूस कर रही है और आने वाले समय में इस सरकार का सफाया होगा।अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से करते हुए अंसारी ने कहा कि एसआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका बेरिकेड फांदना अंग्रेजों की संसद में भगत सिंह के बम फेंकने वाले विरोध की याद दिलाता है। मुख्तार अंसारी की मौत पर अफजाल ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया, स्लो प्वाइजन दिया गया और बिना इलाज के मरने दिया गया।

भाजपा सरकार पर साधा निशाना 

उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी निशाना बनाया गया। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं। उनके विरोधी और माफिया डॉन से राजनीति में आए बृजेश सिंह का नाम लेते हुए भाजपा सरकार पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया और बोले मुख्तार अंसारी का गैंग IS 191 का सबको पता है लेकिन बृजेश सिंह भी तो अपराधी है वो शंकराचार्य नहीं है, उसका इंटरस्टेट गैंग IS का नंबर किसी को पता है। नहीं पता होगा।जन्मदिन कार्यक्रम में सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही, अफजाल अंसारी ने केक काटकर लोगों का आभार व्यक्त किया।

