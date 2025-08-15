Home > देश > जंग के दौरान बंकर में नहीं थे ख़ामेनेई, ऑपरेशन रूम में कर रहे थे ये काम, खुलासे के बाद चक्करा गए ट्रंप

जंग के दौरान बंकर में नहीं थे ख़ामेनेई, ऑपरेशन रूम में कर रहे थे ये काम, खुलासे के बाद चक्करा गए ट्रंप

Iran–Israel War: लारीजानी का कहना है कि इज़राइल 14 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई शीर्ष कमांडरों को मार डाला। मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी मिलीं। इसके बावजूद, इज़राइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। ईरान ने उसे वह नहीं करने दिया जो वह चाहता था।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 15, 2025 13:32:02 IST

Iran–Israel War: ईरान-इज़राइल युद्ध के दौरान कहा गया था कि सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई एक बंकर में छिपे हुए थे, लेकिन अब 50 दिन बाद ख़ामेनेई के करीबी सहयोगी और सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने एक बड़ा खुलासा किया है। अल मायादीन को दिए एक साक्षात्कार में लारीजानी ने कहा है कि ख़ामेनेई युद्ध के दौरान ऑपरेशन रूम में बैठे थे और वहीं से सब कुछ देख रहे थे।

लारीजानी ने कहा है कि ईरान में कुछ आंतरिक समस्याएँ ज़रूर हैं। इसके बावजूद, युद्ध के दौरान सभी एकजुट रहे। हमारे नेता लगातार सक्रिय रहे। वह खुद ऑपरेशन रूम से चीज़ों पर नज़र रख रहे थे। वह लगातार सेना को निर्देश दे रहे थे। इसी का नतीजा था कि सेना इज़राइल पर मिसाइलें दाग रही थी।

लारीजानी का कहना है कि इज़राइल 14 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई शीर्ष कमांडरों को मार डाला। मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी मिलीं। इसके बावजूद, इज़राइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। ईरान ने उसे वह नहीं करने दिया जो वह चाहता था।

लारीजानी के अनुसार, हमारे नेता ने धैर्यपूर्वक काम किया। वे हर दिन ऑपरेशन रूम में सक्रिय रहे। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने वीडियो बनाकर दुनिया और देश को संबोधित किया। लोग उनके साथ एकजुट रहे। इज़राइली सरकार ईरान में तख्तापलट नहीं कर सकी।

लारीजानी ने साक्षात्कार में दावा किया कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल की सत्ता में रहेंगे, मध्य पूर्व शांत नहीं रहेगा। अपने फायदे के लिए नेतन्याहू हर दिन किसी न किसी देश पर हमला करते रहते हैं। उन्होंने ईरान और लेबनान पर किसी और बात का आरोप लगाकर हमला किया, लेकिन बताइए, उन्होंने सीरिया पर भी हमला किया, जिसका खुद अमेरिका ने विरोध किया था।

लारीजानी के अनुसार, अगर इस्लामी शासन को मज़बूत करना है, तो सभी देशों को एकजुट होना होगा। इज़राइल धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है।

12 दिनों के युद्ध के दौरान, सर्वोच्च नेता खामेनेई के बंकर में छिपे होने की खबर थी। उस समय, ईरान इंटरनेशनल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि खामेनेई को बचाने के लिए ईरानी सेना ने उन्हें तेहरान के एक बंकर में छिपा दिया है।

युद्ध के दौरान, मोसाद के जासूस खामेनेई को अपने रडार पर रखना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। अब लारिजानी के खुलासे ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

