गढ़वा जिले में सेप्टिक टैंक में उतरे चार लोगों की मौत

गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक दुर्घटना, सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत,

Published By: Ratna Pathak
Published: August 15, 2025 12:48:51 IST

मनीष मेहता की रिपोर्ट, रांची: गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया। सेफ्टी टैंक का सेटिंग खोलने के दौरान दम घुटने से चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन सगे भाई भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान नवादा निवासी मोती चौधरी के तीन पुत्र — अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42) और राजू शेखर चौधरी (55) — के साथ गांव के मल्टू राम के रूप में हुई है

चारों लोगों की दम घुटने से मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राजू शेखर चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था और नया सेफ्टी टैंक बनाया गया था। शुक्रवार सुबह सेटिंग खोलने के दौरान सबसे पहले मल्टू राम टैंक में उतरे, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आए। उन्हें देखने राजू शेखर चौधरी नीचे गए और वे भी नहीं लौटे। इसके बाद अजय चौधरी और चंद्रशेखर चौधरी भी एक-एक कर टैंक में उतरे, लेकिन चारों की अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई।ग्रामीणों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीओ संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार और गढ़वा थाना प्रभारी बृज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों के मुताबिक, सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस के कारण दम घुटना ही मौत का कारण प्रतीत होता है।सदर अस्पताल की उपाधीक्षक मेहरून यामनी ने बताया कि चारों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी। एसडीपीओ नीरज कुमार ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारण स्पष्ट होगा।

गढ़वा शहर में पसरा मातम

घटना के बाद नवादा गांव और गढ़वा शहर में मातम पसरा है। परिजन बेसुध हैं और पूरे गांव में इस हादसे को लेकर गहरा दुख और आक्रोश है।

