कोहरे का कहर: उत्तर भारत में ठंड की मार, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट, फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित

Indian Railway: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कम विजिबिलिटी की वजह से रेलवे और हवाई यात्रा समेत ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधनों पर असर पड़ रहा है. अलग-अलग राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं. दिल्ली की ओर जाने वाली 80 से ज़्यादा ट्रेनें अभी लेट है.
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स का समय बदला गया है और कुछ कैंसिल कर दी गई है. फ्लाइट और ट्रेनों में देरी और कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.
नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. जिससे लोकोमोटिव पायलटों को दूर से सिग्नल देखने में दिक्कत हो रही है. इस वजह से ट्रेनों को काफी धीमा करना पड़ रहा है. यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और किसी भी हालत में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
नई दिल्ली स्टेशन की स्थिति
- 12621 तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे 38 मिनट लेट
- 20805 विशाखापट्टनम नई दिल्ली सुपरफास्ट: 4 घंटे 42 मिनट लेट
- 02569 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल: 6 घंटे 30 मिनट लेट
- 22455 श्रीनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस: 3 घंटे 23 मिनट लेट
- 12723 तेलंगाना सुपरफास्ट: 2 घंटे 52 मिनट लेट
- 12393 सप्त क्रांति सुपरफास्ट: एक्सप्रेस 3 घंटे लेट
- 22823 तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 3 मिनट लेट
- 12 559 शिव गंगा एक्सप्रेस: 2 घंटे 30 मिनट लेट
- 12301 राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 10 मिनट लेट
- 12033 शताब्दी एक्सप्रेस: 40 मिनट लेट
- 12 313 राजधानी एक्सप्रेस: 55 मिनट लेट
- 14 315 इंटरसिटी एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट
- 12 627 कर्नाटक एक्सप्रेस: 3 घंटे 2 मिनट लेट
- 12423 राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 47 मिनट लेट
- 11 841 गीता जयंती एक्सप्रेस: 3 घंटे 30 मिनट लेट
- 14211 नई दिल्ली इंटरसिटी: 2 घंटे 32 मिनट लेट
आनंद विहार टर्मिनल की स्थिति
- 12427 रेवाड़ी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: 3 घंटे 42 मिनट लेट
- 12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस: 3 घंटे 7 मिनट लेट
- 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस: 4 घंटे 40 मिनट लेट
- 22405 आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ: 2 घंटे 10 मिनट लेट
- 12 329 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 2 घंटे 18 मिनट लेट
- 20501 तेजस एक्सप्रेस: 23 मिनट लेट 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस: 50 मिनट लेट
दिल्ली जंक्शन स्टेशन की स्थिति
- 12225 कैफियत एक्सप्रेस: 3 घंटे 26 मिनट लेट
- 14088 रुणिचा एक्सप्रेस: 1 घंटे 17 मिनट लेट
- 14321 बरेली भुज एक्सप्रेस: एक घंटा 30 मिनट लेट
- 14662 शालीमार मालानी मेल एक्सप्रेस: 1 घंटे 7 मिनट लेट
- 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस: 7 घंटे 20 मिनट लेट
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की स्थिति
- 12723 तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे 6 मिनट लेट
- 12953 एके तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 1 घंटे 5 मिनट लेट
- 22867 निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस: 4 घंटे 3 मिनट लेट
- 12649 संपर्क क्रांति: 3 घंटे 15 मिनट लेट
- 12909 निजामुद्दीन गरीब रथ: 1 घंटे 10 मिनट लेट
- 12627 कर्नाटक एक्सप्रेस: 3 घंटे 15 मिनट लेट
- 22221 निजामुद्दीन राजधानी: 2 घंटे 20 मिनट लेट
- 12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 7 मिनट लेट
- 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 2 मिनट लेट
- 12169 महाकौशल एक्सप्रेस: 2 घंटे 41 मिनटलेट