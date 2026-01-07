Home > क्रिकेट > बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे अपने मैच, ICC ने BCB की मांगों को किया खारिज

Bangladesh Cricket Board: आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था. जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 7, 2026 4:39:32 PM IST

ICC Rejects BCB Requests: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पेसर मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है. BCB इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) कैंपेन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने से नाराज था और उसने इस साल देश में IPL के टेलीकास्ट पर बैन लगाने का फैसला किया था, साथ ही ICC से 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था.

हालांकि, जय शाह की अध्यक्षता वाली टॉप क्रिकेट संस्था ने बांग्लादेश के अनुरोध को खारिज कर दिया है.

ICC ने BCB के अनुरोध को किया खारिज (The ICC has rejected BCB’s request)

सूत्रों ने हमें बताया है कि मंगलवार को एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें ICC ने BCB से कहा कि वह सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में खेलने के अनुरोध को खारिज कर रहा है. बताया जा रहा है कि ICC ने BCB को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की पुरुष राष्ट्रीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने के लिए बाध्य है. ऐसा न करने पर उन्हें इस बड़े इवेंट में पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं. मंगलवार की कॉल के बारे में BCCI, BCB या ICC में से किसी ने भी अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

कब से शुरू होगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप? (When will the ICC T20 World Cup start)

इस साल का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. ग्रुप C में खेल रहा बांग्लादेश अपना कैंपेन कोलकाता में तीन मैचों के साथ शुरू करेगा, जिसमें वह 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड का सामना करेगा. इसके बाद वे ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच के लिए मुंबई जाएंगे, जहां 17 फरवरी को उनका मुकाबला नेपाल से होगा.

KKR द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद BCB की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के संबंध में BCCI के निर्देश के जवाब में मुस्तफिजुर को अपनी IPL 2026 टीम से हटा दिया है.

BCB की विज्ञप्ति में क्या कहा गया है? (What did the BCB statement say?)

BCB की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग आज दोपहर को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए हुई, जिसे भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किया जाना है. इसमें आगे कहा गया है कि बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश नेशनल टीम की भागीदारी से जुड़ी कुल परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की.

BCB की इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि मौजूदा स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने और भारत में बांग्लादेश दल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बांग्लादेश नेशनल टीम टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी.

