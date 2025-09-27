320km की रफ्तार… 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, देश में कब दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री ने बता दिया
Mumbai to Ahmedabad Bullet Train: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर एक बड़ी जानकारी दी. रेल मंत्री ने बताया कि देश को 2029 तक पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी.

By: Ashish Rai | Published: September 27, 2025 6:29:31 PM IST

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Update: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर एक बड़ी जानकारी दी. रेल मंत्री ने बताया कि देश को 2029 तक पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी. भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का 50 किलोमीटर लंबा खंड, जो सूरत और गुजरात के बिलिमोरा के बीच है, 2027 तक खुलने की उम्मीद है. हाल ही में, अश्विनी वैष्णव ने निर्माणाधीन सूरत स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें ट्रैक बिछाने और पहला टर्नआउट भी शामिल है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी दो घंटे सात मिनट में तय करेगी. गूगल मैप्स पर यह दूरी नौ घंटे दिखाई गई है. 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है.

2029 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में बात करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की समग्र प्रगति बहुत अच्छी रही है. सूरत और बिलिमोरा के बीच पहला 50 किलोमीटर खंड 2027 तक खुल जाएगा. 2028 तक, ठाणे-अहमदाबाद खंड चालू हो जाएगा और पूरी मुंबई-अहमदाबाद लाइन 2029 तक खुल जाएगी.

भूकंपरोधी विशेष व्यवस्थाएँ

बुलेट ट्रेन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. रेल मंत्री ने बताया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है. इसमें पटरियों पर कंपन अवशोषण प्रणाली और तेज़ हवाओं व भूकंपों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं.

फिनिशिंग और यूटिलिटी पर काम जारी 

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरत स्टेशन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पटरी बिछाने के साथ-साथ फ़िनिशिंग और उपयोगिता कार्य भी चल रहे हैं. रोलर बेयरिंग और कम्पोजिट स्लीपर जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करके पहला टर्नआउट स्थापित किया गया है. मुख्य लाइन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि लूप लाइन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी.

हर आधे घंटे में एक ट्रेन चलेगी

सेवाओं को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में एक ट्रेन चलेगी. मंत्री ने पहले कहा था कि एक बार पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाने के बाद, व्यस्त समय में हर 10 मिनट में एक ट्रेन चलेगी. इस परियोजना से गलियारे के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जैसा कि जापान की हाई-स्पीड रेल के बाद देखा गया है.

