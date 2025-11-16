पंजाब में RSS कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, एक्शन में पुलिस, अब तक क्या पता चला?

Ferozepur Punjab: पंजाब के फिरोजपुर में शनिवार को एक बड़ी घटना घटी. फिरोजपुर में दो आरएसएस कार्यकर्ता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.आरएसएस कार्यकर्ता का नाम नवीन अरोड़ा था. बुधवारा वाला मुहल्ले के पास जब 40 वर्षीय अरोड़ा अपने घर जा रहे थे उसी समय उन्हे गोली मारी गई.गोली लगने से नवीन की मौत हो गई. इसके बाद से परिवार गमगीन है.पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी.

घर लौट रहे थे नवीन

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा शहर के मोची बाजार में किराने की दुकान चलाते थे. शनिवार रात वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी दो हमलावरों ने आकर उन्हें गोली मार दी. नवीन के सिर में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शहर के बाण बाजार की ओर भाग गए.

बाजार में भगदड़

गोलियों की आवाज सुनकर बाजार में भगदड़ मच गई. आरएसएस कार्यकर्ता राजेश खुराना ने बताया कि नवीन आजादी से पहले के आरएसएस नेता दीनानाथ अरोड़ा के पोते हैं. नवीन मोची बाजार में किराने की दुकान चलाते थे. आरोपियों ने यूको बैंक के पास उन्हें गोली मार दी. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए फिरोजपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाx डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गुस्से में हैं व्यापारी और परिवार

मामले के बाद व्यापारी और परिवार हमले से गुस्से में हैं. एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर पहुंचे और हमलावरों को जल्द पकड़ने का वादा किया.