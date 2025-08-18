India-China Talks: भारत-चीन ट्रेड वापस से आएगा ट्रैक पर! जयशंकर-वांग यी की हुई मुलाकात…जाने LAC को लेकर दोनों देशों के बीच क्या बात हुई?

India-China Bilateral Talks: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। नई दिल्ली में बैठक के उद्घाटन भाषण में, जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब द्विपक्षीय संबंधों में एक “कठिन दौर” के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं।

2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद द्विपक्षीय संबंध चरमरा गए थे। लगभग चार साल बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी शहर कज़ान में मुलाकात की, जिससे दोनों पक्षों के बीच विभिन्न संवाद तंत्र फिर से शुरू हए हैं।

मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए – जयशंकर

जयशंकर ने कहा, “हमारे संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद, अब हमारे दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से एक स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए।

उन्होंने कहा “भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता के लिए आपकी यात्रा की शुरुआत में मैं आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूँ। अक्टूबर 2024 में कज़ान में हमारे नेताओं की मुलाकात के बाद से यह किसी चीनी मंत्री की पहली यात्रा भी है।

अवसर हमें मिलने और अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह वैश्विक स्थिति और आपसी हित के कुछ मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का भी उपयुक्त समय है”।

Welcomed Politburo member and Foreign Minister Wang Yi in Delhi this evening. Highlighted that our relations are best guided by the three mutuals – mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. As we seek to move ahead from a difficult period in our ties, it needs a… pic.twitter.com/xRMYm4Nqpv — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 18, 2025

दोनों देशों ने शांति और सौहार्द बनाए रखा – वांग यी

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा है। उन्होंने कहा, “हमने शीजांग स्वायत्त क्षेत्र में गंग रेनपोछे पर्वत और मपाम युन त्सो झील की भारतीय तीर्थयात्रा फिर से शुरू की।

हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन-भारत संबंधों में सुधार व विकास की गति को और सुदृढ़ करने का विश्वास साझा किया, ताकि अपने-अपने कायाकल्प के साथ-साथ, हम एक-दूसरे की सफलता में योगदान दे सकें और एशिया तथा दुनिया को सबसे ज़रूरी निश्चितता प्रदान कर सकें।”

वांग यी की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?

वांग की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की नियोजित यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है। चीनी विदेश मंत्री मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की अगले दौर की वार्ता के लिए भारत आ रहे हैं।

इसके अलावा वांग और एनएसए डोभाल मंगलवार सुबह 11 बजे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नए संस्करण की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वांग मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात करेंगे।

