Florida Truck Accident: ट्रक ड्राइवर की एक गलती और चली गई 3 लोगों की जान, भारतीय मूल के शख्स पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन…बताया ‘अवैध अप्रवासी’

Florida Truck Accident: अमेरिका के फ्लोरिडा टर्नपाइक पर एक ट्रक द्वारा अवैध रूप से यू-टर्न लेने की कोशिश में तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना में एक जानलेवा टक्कर हुई और भारतीय मूल के ड्राइवर के खिलाफ ऑनलाइन नस्लवादी गालियों का दौर शुरू हो गया। टीसीपाम न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना सेंट लूसी काउंटी में 170-मील मार्कर के पास हुई, जब ट्रक और उसका ट्रेलर आपस में टकराकर एक काले रंग की 2015 क्रिसलर टाउन एंड कंट्री मिनीवैन पर जा गिरे।

टक्कर से हुई 3 की मौत

ट्रक ने बाहरी उत्तर दिशा वाली लेन में चलते हुए “केवल आधिकारिक उपयोग” वाले हिस्से पर मुड़ने की कोशिश की थी। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने बताया कि मिनीवैन, जो अंदर वाली लेन में थी, टक्कर से बच नहीं पाई क्योंकि ट्रक ने उत्तर दिशा वाली सभी लेन को पार कर लिया। वाहन ट्रेलर के नीचे फंस गया, जिससे तीनों लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिनीवैन में सवार तीन यात्रियों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान फ्लोरिडा सिटी निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति, पोम्पानो बीच निवासी 37 वर्षीय महिला और मियामी निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है।

अवैध रूप अमेरिका में घूसा था हरजिंदर सिंह

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि ट्रक एक सिख व्यक्ति चला रहा था। बताया जा रहा है कि वह हरजिंदर सिंह था, जो कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था और उस पर वाहन हत्या के तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं। सीबीएस 12 के अनुसार, जाँचकर्ताओं ने बताया कि सिंह 2018 में मैक्सिकन सीमा पार करने के बाद से अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था।

आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने उसके खिलाफ एक हिरासत आदेश जारी किया है। दोषी पाए जाने पर, उसे निर्वासन से पहले फ्लोरिडा में जेल की सजा काटनी होगी।

फ्लोरिडा राजमार्ग सुरक्षा एवं मोटर वाहन विभाग के कार्यकारी निदेशक डेव कर्नर ने सीबीएस 12 को बताया, “उसकी लापरवाही के कारण तीन लोगों की जान चली गई, और अनगिनत दोस्त व परिवार के सदस्य इस नुकसान का दर्द हमेशा के लिए महसूस करेंगे।”

This individual is an illegal immigrant who was granted a commercial driver’s license by the State of California — and now, three innocent people are dead. He has been arrested for vehicular homicide and an ICE detainer has been issued. https://t.co/6NkliBDdSl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2025

व्हाइट हाउस से जुड़े अकाउंट ने सिख ड्राइवर को’अवैध अप्रवासी’ बताया

दुर्घटना के बाद, घटना का एक वीडियो वायरल हो गया। व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रतिक्रिया अकाउंट, रैपिड रिस्पांस 47 ने तीन मौतों के लिए “अवैध अप्रवासी” को ज़िम्मेदार ठहराया। इसमें पोस्ट किया गया, “यह व्यक्ति एक अवैध अप्रवासी है जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य द्वारा व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था – और अब, तीन निर्दोष लोग मारे गए हैं। उसे वाहन हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है और एक आईसीई डिटेनर जारी किया गया है।”

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रम्प प्रशासन अवैध आव्रजन को निशाना बना रहा है, इसे देश में अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहा है और बड़े पैमाने पर निर्वासन के उपायों को भी बढ़ावा दे रहा है।

World News: मुनीर-ट्रंप के बीच बढ़ती नजदीकी, चीन को नहीं आ रही पसंद…PAK को वापस लाइन पर लाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम