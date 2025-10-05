चुनाव आयुक्त ने Bihar Election को लेकर क्या-क्या कहा ? 10 प्वाइंट में जानें सारी डिटेल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पटना में मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. उसी तरह लोकतांत्रिक चुनावों के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं. अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और मतदान करें.उन्होंने मतदान की तारीखों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी लेकिन इतना जरूर कहा कि 22 नवंबर से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में हाल ही में मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य किया गया और हमारे समक्ष उपस्थित बूथ स्तरीय अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों पर मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य किया बल्कि बिहार के 90,217 बूथ स्तरीय अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया जो पूरे देश में अनुकरणीय है.
पोलिंग एजेंट्स जरूर दें-मुख्य चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट जरूर नामित करें. जिन लोगों के पास घर नहीं होते, तो या तो आस पास के घर का नंबर दिया जाता है या शून्य लिखा जाता है. इसमें विचलित होने की बात नहीं. बिहार एक में 1, लाख 60 हजार से ज्यादा पोलिंग एजेंट राजनीतिक दलों में नामित किए हैं.बता दें कि बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे.
SIR पर दावा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार एसआईआर ने दावों और आपत्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए. सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को नियुक्त किया है. यदि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को लगता है कि कोई पात्र मतदाता छूट गया है या किसी अपात्र मतदाता का नाम एसआईआर सूची में शामिल है, तो उनके पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए अभी भी समय है. उनके दावों और आपत्तियों का निपटारा ईआरओ स्तर पर किया जाएगा.
बिहार में 243 सीटें
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव संपन्न होंगे. चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया. SIR 24 जून, 2025 को शुरू किया गया और समय सीमा तक पूरा हो गया.
पहली बार दिल्ली में ट्रेनिंग
मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की. बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पहले ही दिल्ली में ट्रेनिंग हुई. उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई.
देशभर के 700 बूथ लेवल सुपरवाइजर्स-एजेंट्स की ट्रेनिंग
इसके बाद देशभर के 700 बूथ लेवल सुपरवाइजर्स-एजेंट्स की ट्रेनिंग की गई. मतदाता सूची के मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण बड़ा टास्क था. सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ स-समय यह पूरा हुआ.
भीड़ को काबू करने के इंतजाम
चुनाव आयुक्त ने बताया कि अब मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए गए हैं. इसमें आयोग ने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है. बूथ पर भीड़ को काबू करने के भी इंतजाम किए गए हैं. किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होगे.
कलर फोटोग्राफ लगाया जाएगा
आगे बताया कि प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी. सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी. वोटर लिस्ट में हर जानकारी साफ और स्पष्ट होगी. चुनाव आयोग ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. इससे लोगों को हर तरह की जानकारी मिलेगी.
SIR पूरी तरह से सफल
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में SIR पूरी तरह से सफल रहा है. अब बिहार के बाद पूरे देश में इसे कराया जाएगा.
बूथ तक ले जा सकेंगे मोबाइल
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि- बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा करना होगा. वोट देने के बाद मोबाइल फिर ले सकते हैं पिछले साल ही यह व्यवस्था शुरू हुई.भोजपुरी और मैथिल में किया लोगों का अभिवादन
रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद जतावतानी-चुनाव आयुक्त
चुनाव आयुक्त ने कहा कि ’90 हजार 217 बूथ लेवल ऑफिसर ने बेहतर काम किया है. पूरे देश में बनने वाले बूथ लेवल ऑफिसर के लिए बिहार प्रेरणा बना है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने भोजपुरी में बिहार के मतदाताओं का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद जतावतानी. इसके साथ ही उन्होंने मैथिल में भी लोगों का अभिवादन किया.
