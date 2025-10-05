दार्जिलिंग में मची तबाही, ढह गया 2 सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने वाला पुल, कई लोगों की मौत
दार्जिलिंग में मची तबाही, ढह गया 2 सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने वाला पुल, कई लोगों की मौत

Darjeeling landslides: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रविवार को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई.

By: Divyanshi Singh | Published: October 5, 2025 11:36:40 AM IST

Darjeeling landslides: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग (Darjeeling) ज़िले में मिरिक में हुए भूस्खलन में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है. ज़िले के कस्बों और पर्यटन स्थलों मिरिक और कुर्सियांग को जोड़ने वाला दुदिया आयरन ब्रिज (Dudia Iron Bridge) भी ढह गया है.

कालिम्पोंग में हालात और बिगड़े

कालिम्पोंग ज़िले में स्थिति गंभीर बनी हुई है, लगातार बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है और भूस्खलन का ख़तरा बढ़ गया है। कई सड़कें कट गई हैं और संचार लाइनें बाधित हैं. सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 717E पर भूस्खलन के कारण यातायात ठप हो गया है. यह भूस्खलन पेडोंग और ऋषिखोला के बीच हुआ, जिससे रेनॉक होकर जाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो गया.अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क मार्ग से मलबा हटाने का काम बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है.

दुधिया में पुल ढहा

रात भर हुई भारी बारिश के कारण दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया, जो सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था. इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है. नदी के किनारे रहने वाले निवासी जलस्तर में लगातार वृद्धि से चिंतित हैं जबकि गरीधुरा चौकी की पुलिस मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नज़र रख रही है.

भारी बारिश की भविष्यवाणी

इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में रविवार सुबह तक बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.  आईएमडी ने अपने बुलेटिन में आगे बताया कि उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग के पड़ोसी ज़िले अलीपुरद्वार में सोमवार सुबह तक भारी बारिश जारी रहेगी.

बाढ़ जैसे हालात

पहाड़ी ज़िलों में रात भर लगातार बारिश के कारण पड़ोसी ज़िले जलपाईगुड़ी के मालबाज़ार का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है. तीस्ता, माल और अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि सोमवार सुबह तक इन ज़िलों के ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान

दक्षिण बंगाल के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि मुरशिदाबाद, बीरभूम और नदिया जिलों में भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें बांकुरा में सबसे अधिक 65.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

दार्जिलिंग में मची तबाही, ढह गया 2 सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने वाला पुल, कई लोगों की मौत

