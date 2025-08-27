Jammu Kashmir disaster: जम्मू-कश्मीर आपदा में पीड़ित परिवारों को मिलेगी 6 लाख रुपये की राहत राशि, घायलों को भी मिलेंगे इतने रूपये

Jammu Kashmir Cloudburst: जम्मू के डोडा जिले में मंगलवार को बादल फटने से मची तबाही और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर आद्कुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 11 लोगो की जान चली गई। आपको बता दें कि इस घटना में करीब 10 श्रद्धालुओं की जान चली गयी। इस घटना के बाद अब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाने के लिए विशेष ऐलान किया है।

J&K में आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 6 लाख रुपये की राहत राशि

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, “मुख्यमंत्री ने माता वैष्णो देवी में भूस्खलन और पिछले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपये (SDRF से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये) की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और बहाली की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया है।”

इसके साथ ही आपको बताते चलें कि मृतकों के परिवार के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की सरकार ने घायलों के लिए भी राहत राशि जारी करने की घोसना की है। जहाँ गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये देने की बात कही गयी है।

आपको बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर के लोगो ने 100 वर्षों बाद ये आफत की बारिश देखी है। सिर्फ उधमपुर में 24 घंटे में 629.4 मिमी बारिश हो गई है। एयरपोर्ट ऑब्‍जर्वेटरी के अनुसार 24 घंटों में 380 मिमी बारिश दर्ज की। इस बारिश ने 5 अगस्त 1926 को बने 228.6 मिमी बारिश का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को हुई घटना के बाद जम्मू सरकार ने बुधवार के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था।

