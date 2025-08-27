Home > देश > Odisha: मलकानगिरी में भारी बारिश से हालात बिगड़े, गांवों में घुसा पानी, राहत कार्य जारी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 27, 2025 21:12:59 IST

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha: मलकानगिरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। विशेषकर मथिली ब्लॉक में स्थिति काफी गंभीर हो गई है, जहां कई गांव जलभराव से जूझ रहे हैं।

तेज़ बारिश का पानी अब लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच गया है। कई ग्रामीण परिवारों को सामान तक सुरक्षित निकालने का मौका नहीं मिला। गांव की गलियां और मुख्य सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है। लोग जरूरी कामों के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

गांव कई हिस्सों में हालात बेहद खराब

जानकारी के मुताबिक पंगम और सप्तधारा नदियां उफान पर हैं। पानी की निकासी न होने से आसपास की बस्तियां और खेत डूब चुके हैं। जैसे-जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है, खतरा और गहराता जा रहा है।महुपदर, कमरपाली और किआंग गांव के कई हिस्सों में हालात बेहद खराब हैं। कई घर पानी में डूबे हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। किआंग गांव में तो प्रशासन को आपात राहत अभियान चलाना पड़ा।

राहत और बचाव कार्य

आपदा प्रबंधन दल सक्रिय हो गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को सूखा और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि बारिश और बाढ़ के समय फैल रहे बीमारियों का खतरा नियंत्रण और तत्काल चिकित्सा किया जा सके।

लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा भरा है, वहां पर अतिरिक्त राहत सामग्री और नावों की मदद से सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर निकासी अभियान भी चलाया जाएगा।

प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद की जाएगी

लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान ने मलकानगिरी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद की जाएगी।

