राहुल गांधी के लिए चट्टान की तरह खड़ी हो गईं डिंपल यादव, समर्थन में कह दी ऐसी बात, चुनाव आयोग नहीं दे पाएगा कोई जवाब

Dimple Yadav on Rahul Gandhi: वोटर चोरी को लेकर पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया है। एक तरफ बिहार में जहां वोटर अधिकार यात्रा जारी है तो दूसरी तरफ सदन में एक बार फिर हंगामा जारी है। दरअसल, जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से विपक्ष बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर हंगामा कर रहा है। जिसकी वजह से सदन का अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसदों ने एक बार फिर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी और हंगामा किया।

विपक्ष का हंगामा जारी

विपक्षी सांसद एसआईआर अभियान और बिहार में वोट चोरी के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्ष का कहना था कि सदन के बाकी सभी मुद्दों को स्थगित करके पहले इस पर चर्चा कराई जाए। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। एक तरफ जहां, सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष मुख्य चुनाव् आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी विपक्ष ने कमर कसनी शुरू कर दी है।

राहुल गांधी को मिला सपा सांसद डिंपल यादव का समर्थन

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में निकाले जा रहे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जिसमें उन्होंने कहा कि, ‘मुझे नहीं लगता कि इसमें माफी मांगने का कोई सवाल ही है क्योंकि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने 18 हजार ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए हैं जिनके नाम चुनाव आयोग की खामियों के कारण हटा दिए गए या जो वोट नहीं दे पाए, ऐसे में हलफनामे के बावजूद प्रेस में झूठ बोलना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है।’