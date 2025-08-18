Home > देश > Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

Haryana News: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी नॉन इश्यू का भी इशू बना रहे हैं, उनका एजेंडा है कि अगर उन्हें देश पर राज करना है तो सभी संविधानिक संस्थानों पर सवाल उठना होगा। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान पर कहा कि पाकिस्तान अब खुद को बेचने की कगार पर आ गया है। वही हरियाणा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 18, 2025 13:00:00 IST

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

अमन कपूर की रिपोर्ट, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी नॉन इश्यू का भी इशू बना रहे हैं, उनका एजेंडा है कि अगर उन्हें देश पर राज करना है तो सभी संविधानिक संस्थानों पर सवाल उठना होगा। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान पर कहा कि पाकिस्तान अब खुद को बेचने की कगार पर आ गया है। वही हरियाणा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर किया वार

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप के दौरान दिखाए गए पीपीटी को लेकर कहा है कि वह डाटा उनका नहीं है इसके लिए राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे जिसपर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल भी कायदे कानून के हिसाब से नहीं चल रहे वे इस नॉन इश्यू का भी इश्यू बनाना चाहते है उसमें एजेंडे के ऊपर बात है अगर देश पर राज करना है तो उन्हें सभी संविधान संस्थाओं को ध्वस्त करना होगा, कभी ED तो कभी EC को लेकर बोलते है। 

Landslide in Dhanbad: धनबाद के जोगता में फिर भू-धंसान, दर्जनों घरों में दरार, दहशत में लोग

पाकिस्तान आर्मी चीफ ने क्या कहा?

पाकिस्तान आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान जल्दी अपना कर्ज कम कर देगा और दुनिया के समृद्ध समाज में से एक बन जाएगा जिसपर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपने आप को सेल पर लगा दिया कभी आदमी मेरे बैंगन लेलो आलू लेलो उसी प्रकार पाकिस्तान ने खुद को सेल पर लगा दिया है देखते है कौन खरीदेगा।

तेजस्वी क्या बोले?

तेजस्वी यादव का रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और मोदी दोनों बिहारी को चूना लगाना चाहते हैं लेकिन यह बिहार है यहां खैनी के साथ चूने को रगड़ दिया जाता है और खा लिया जाता है। जिसपर बोलते हुए विज बोले कि अगर उन्हें विश्वास है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। अब वे जानते हैं की जूनागढ़ खानी के साथ मिलकर रगड़ दिया जाता है तो मिलने नहीं देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में अब हरियाणा में अब कानून व्यवस्था ठप हो गई है जिस पर बोलते हुए विज ने कहा कि जो भी है स्थित है इस पर मुख्यमंत्री खुद ध्यान दे रहे हैं और जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

Rahul Gandhi की गलती छुपाने के लिए विपक्ष ने चुना आखिरी रास्ता, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने लीक कर दिया पूरा प्लान

Tags: bihar cmECI Biharrahul and tejashwirahul gandhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?