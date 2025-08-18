Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तेजस्वी यादव यह क्या बोल दिए…

अमन कपूर की रिपोर्ट, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी नॉन इश्यू का भी इशू बना रहे हैं, उनका एजेंडा है कि अगर उन्हें देश पर राज करना है तो सभी संविधानिक संस्थानों पर सवाल उठना होगा। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान पर कहा कि पाकिस्तान अब खुद को बेचने की कगार पर आ गया है। वही हरियाणा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर किया वार

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप के दौरान दिखाए गए पीपीटी को लेकर कहा है कि वह डाटा उनका नहीं है इसके लिए राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे जिसपर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल भी कायदे कानून के हिसाब से नहीं चल रहे वे इस नॉन इश्यू का भी इश्यू बनाना चाहते है उसमें एजेंडे के ऊपर बात है अगर देश पर राज करना है तो उन्हें सभी संविधान संस्थाओं को ध्वस्त करना होगा, कभी ED तो कभी EC को लेकर बोलते है।

Landslide in Dhanbad: धनबाद के जोगता में फिर भू-धंसान, दर्जनों घरों में दरार, दहशत में लोग

पाकिस्तान आर्मी चीफ ने क्या कहा?

पाकिस्तान आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान जल्दी अपना कर्ज कम कर देगा और दुनिया के समृद्ध समाज में से एक बन जाएगा जिसपर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपने आप को सेल पर लगा दिया कभी आदमी मेरे बैंगन लेलो आलू लेलो उसी प्रकार पाकिस्तान ने खुद को सेल पर लगा दिया है देखते है कौन खरीदेगा।

तेजस्वी क्या बोले?

तेजस्वी यादव का रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और मोदी दोनों बिहारी को चूना लगाना चाहते हैं लेकिन यह बिहार है यहां खैनी के साथ चूने को रगड़ दिया जाता है और खा लिया जाता है। जिसपर बोलते हुए विज बोले कि अगर उन्हें विश्वास है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। अब वे जानते हैं की जूनागढ़ खानी के साथ मिलकर रगड़ दिया जाता है तो मिलने नहीं देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में अब हरियाणा में अब कानून व्यवस्था ठप हो गई है जिस पर बोलते हुए विज ने कहा कि जो भी है स्थित है इस पर मुख्यमंत्री खुद ध्यान दे रहे हैं और जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

