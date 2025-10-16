Home > देश > Diwali 2025: दिवाली के लिए ट्रेन से करने वाले हैं यात्रा, चढ़ने से पहले चेक कर लें रेलवे की सख्त चेतावनी; वरना होगा पछतावा

Diwali 2025 : दिवाली 2025 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा हेतु भारतीय रेलवे ने होल्डिंग एरिया बनाए और कुछ सामानों को ले जाने पर रोक लगाई है. यात्रियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 10:05:00 AM IST

Diwali 2025 : दिवाली के पावन अवसर पर जब पूरा देश रौशनी और खुशियों में डूबा होता है, तब यात्रियों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिलता है. त्योहारों के इस सीजन में यात्रियों की भीड़ और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इस साल दिवाली 2025 के दौरान, रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि यात्री न केवल सुरक्षित यात्रा कर सकें, बल्कि बिना किसी असुविधा के अपने स्थान तक पहुंच सकें.

त्योहारों के समय स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर एक विशेष होल्डिंग एरिया का निर्माण पूरा कर लिया है. ये क्षेत्र यात्रियों को व्यवस्थित रखने, भीड़ को कंट्रोल करने और किसी भी अफरा-तफरी से बचाव में मदद करेगा. नई दिल्ली के साथ-साथ बांद्रा टर्मिनस, उधना और सूरत जैसे अन्य व्यस्त स्टेशनों पर भी ऐसे होल्डिंग एरिया विकसित किए गए हैं. इन क्षेत्रों का उद्देश्य है कि यात्रियों की आवाजाही आसान और सेफ बनी रहे, खासकर जब प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई ट्रेनें मौजूद हों.

 सुरक्षा के लिए रेलवे की सख्त हिदायतें

त्योहारी सीजन में सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान कुछ खास चीजें बिल्कुल भी साथ न रखें.

 ट्रेन में न ले जाएं ये 6 वस्तुएं:

1. पटाखे
2. मिट्टी का तेल
3. गैस सिलेंडर
4. चूल्हा
5. माचिस
6. सिगरेट

इन वस्तुओं को ज्वलनशील और खतरनाक मानते हुए, इनका ले जाना सख्त मना किया गया है. इन वस्तुओं के कारण ट्रेन में आग लगने या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है.

 आरपीएफ की सुरक्षा सलाह 

पिछले सालों में हुए कुछ घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक विस्तृत सुरक्षा सलाह भी जारी की है. इसमें यात्रियों से निम्नलिखित बातों का पालन करने का अनुरोध किया गया है:

 संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत आरपीएफ या जीआरपी कर्मियों को सूचित करें.
 कीमती सामान हमेशा अपने पास रखें और सतर्क रहें.
 हल्के सामान के साथ यात्रा करें ताकि आप अधिक सजग और मोबाइल रह सकें.
 डिजिटल भुगतान का उपयोग करें, जिससे नकदी रखने की जरूरत कम हो और जोखिम घटे.
 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें कभी अकेला न छोड़ें.
 रेलवे अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनें और कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें.

दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी मौका है. ऐसे में यात्रा करते समय यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें और रेलवे द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, तो न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

