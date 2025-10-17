DU में मचा हंगामा, जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने प्रोफेसर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

DUSU Viral Video: दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में हुई एक घटना ने सबको चौंका दिया है. डूसू (Delhi University Students Union) की संयुक्त सचिव दीपिका झा (Deepika Jha) पर कॉलेज के एक प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मारने का आरोप है. हैरानी की बात यह है कि यह घटना कॉलेज के प्रिंसिपल के कार्यालय में हुई, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

एक दिन पहले शुरू हुआ था हंगामा

यह पूरा हंगामा एक दिन पहले शुरू हुआ था. कॉलेज की अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुजीत कुमार ने कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पर हमला करने के आरोप में एक छात्र को निलंबित कर दिया था. इससे नाराज़ होकर, डूसू नेता दीपिका झा और उनके साथी अगले दिन कॉलेज पहुंचे और प्रोफेसर पर समिति के पद से इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाया. विवाद बातचीत से शुरू हुआ, लेकिन इतना बढ़ गया कि छात्र नेता ने सबके सामने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया.

VIDEO | In front of the principal & police, DUSU Joint Secretary Deepika Jha slapped a professor twice inside Ambedkar College.

Professor was pressured to resign as Discipline Committee Chairman after he suspended a student for assaulting the college union president during the… pic.twitter.com/o6xOyrQ086 — Kushagra Mishra (@m_kushagra) October 16, 2025

पुलिस में शिकायत

अंबेडकर कॉलेज (Ambedkar College) के प्रोफेसर सुजीत कुमार ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी. अपनी शिकायत में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कॉलेज में शांति बनाए रखने के लिए ही काम किया था, लेकिन छात्र नेताओं ने उन्हें धमकाया और हमला किया. घटना से दुखी प्रोफेसर ने यह भी सवाल उठाया कि वह उसी कॉलेज के छात्रों को कैसे पढ़ा पाएँगे. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से न्याय की मांग की.

डीयूएसयू की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने अपने बचाव में कहा कि प्रोफेसर ने पहले उन्हें गालियां दीं और धमकाया. इससे प्रोफेसर भड़क गए और गलती से उन पर हाथ उठा दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रोफेसर नशे में लग रहे थे. हालाँकि, अधिकांश शिक्षक संगठन इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि एक छात्र नेता को किसी भी हालत में शिक्षक पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है. प्रोफेसर की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है.