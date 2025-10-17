कब से शुरू होंगी CBSE की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं? बोर्ड ने किया एलान, देखें पूरा शेड्यूल

CBSE Board Exam 2025-26: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शीतकालीन और अन्य स्कूलों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी नोटिस देख सकते हैं.

सीबीएसई ने घोषणा की है कि सत्र 2025-26 के लिए शीतकालीन स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएँ, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन 6 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किए जाएँगे. यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये स्कूल जनवरी 2026 में शीतकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे.

CBSE आधिकारिक सूचना में कही ये बात

सीबीएसई ने एक आधिकारिक सूचना में कहा, “बोर्ड के परीक्षा उपनियमों/अध्ययन योजना के प्रावधानों के अनुसार, सत्र 2025-26 के लिए प्रायोगिक परीक्षाएँ/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी, 2026 से भारत और विदेश के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए निर्धारित हैं। हालाँकि, सर्दियों के मौसम के कारण जनवरी में शीतकालीन अवकाश के कारण स्कूल बंद रहने की उम्मीद है।”

बोर्ड ने सभी स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसमें अंक अपलोड करना, बाहरी परीक्षक की नियुक्ति, प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं अनुचित साधनों का प्रयोग और परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ शामिल हैं.

स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

स्कूलों को परीक्षार्थियों की अंतिम सूची तैयार करनी होगी.

सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र जिसका नाम ऑनलाइन एलओसी में बोर्ड को जमा नहीं किया गया है, प्रायोगिक परीक्षाओं, प्रोजेक्ट या आंतरिक मूल्यांकन में शामिल न हो.

कक्षा 10 के लिए आंतरिक मूल्यांकन (आईए) केवल एक बार आयोजित किया जाएगा; सभी स्कूलों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आईए अंक जमा करने होंगे.

बाह्य परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें.

परीक्षाओं का समय पर समापन सुनिश्चित करें.

प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजें.

‘तेजस्वी यादव को वोट दीजिए’ मनोज बाजपेयी के वीडियो पर राजनीतिक बवाल, अब भड़क गए एक्टर