दिल्ली पुलिस की बड़ी जीत, ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार

Delhi Police:देश में एक बड़े ISI मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है. ISIS से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को दक्षिणी दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया. दोनों संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है और वे देश में आत्मघाती हमलों की योजना बना रहे थे.

विस्फोटक सामग्री बनाने के सामान बरामद

दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी ISI से संबंध होने का खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आतंकियों के पास से विस्फोटक सामग्री, बम बनाने वाले रसायन जैसे एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग और IED सर्किट बरामद किए गए हैं. शुरुआती पूछताछ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आकाओं से सीधे संपर्क का पता चला है. यह मॉड्यूल “खिलाफत मॉडल” पर काम कर रहा था, जिसकी योजना इलाके पर कब्ज़ा करके जिहाद छेड़ने की थी.

सोशल मीडिया के ज़रिए किया गया था भर्ती

पुलिस के अनुसार आरोपियों को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया गया था और सोशल मीडिया के ज़रिए भर्ती किया गया था. यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बम विस्फोटों की साजिश रच रहा था. फिलहाल गहन जांच चल रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.