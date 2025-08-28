जो Kejriwal भी न कर सके वो कर गईं CM Rekha, दिल्ली के छात्रों को दे दिया जबरदस्त तोहफा

CM Rekha Gupta: दिल्ली के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में आज से एक बार फिर ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा शुरू होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सेवा छात्रों का सफर आसान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वहीँ बताया जा रहा है कि, इसका शुभारंभ समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिसर में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी वहां मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया गया है।

जानिए क्या बोलीं CM रेखा

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “सालों से बंद पड़ी ये यू स्पेशल जिसकी चिंता ना AAP की सरकार ने की और ना ही कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में वो रौनक बढ़ाई जिसमें यू-स्पेशल के माध्यम से बच्चे घर से विश्वविद्यालय तक और विश्वविद्यालय से घर तक आ-जा सकेंगे। ये ना केवल दिल्ली विश्वविद्यालय को वही पुराना सम्मान और वही पुराना ऊर्जा देने का काम करेगा बल्कि दिल्ली परिवहन को भी स्वच्छ हवा देने का काम करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे को मैं बहुत बधाई देती हूं वो इसका इस्तेमाल करें।वहीँ खास बात ये है कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने खुद दिल्ली विश्विद्यालय के दौलत राम कॉलेज से ही शिक्षा हासिक की है।

कब बंद हुई थी ये सेवा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड महामारी और बसों की कमी की वजह से 2020 में ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा बंद कर दी गई थी। वहीँ अब इसे 28 अगस्त से आधुनिक स्वरूप में पुनः शुरू किया जा रहा है। पहले चरण में 20 से ज़्यादा एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। वहीँ बताया जा रहा है कि, ये बसें कक्षाओं के समय को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम को निर्धारित समय पर चलेंगी। साथ ही, भविष्य में छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय और रूट में बदलाव की भी संभावना है।

वहीँ इस फैसले को लेकर दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, “दिल्ली की हर व्यवस्थाओं को पिछली सरकारों ने खराब कर दिया था। दिल्ली के बच्चों को ये सुविधा मिलनी चाहिए थी जो उन्हें नहीं मिली। हमने इसे चालू किया है और जरूरत पड़ेगी तो हम इसे और बढ़ाएंगे…हमने इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था रखी हुई है…”

