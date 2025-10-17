Home > Chunav > ‘तेजस्वी यादव को वोट दीजिए’ मनोज बाजपेयी के वीडियो पर राजनीतिक बवाल, अब भड़क गए एक्टर

Manoj Bajpayee fake video: बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के सपोर्ट में अपने वायरल हो रहे वीडियो को लेकर मनोज बजपेयी ने बड़ा खुलासा किया है.

October 17, 2025

Bihar elections 2025: कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव होने वाला है. बिहार चुनाव में लगातार बड़े नामों को उतारा जा रहा है. वहीं सेलिब्रिटी से चुनाव में प्रचार भी कराया जा है.फिल्मी सितारों के प्रचार करते हुए कई वीडियो बनाए और शेयर किए जा रहे हैं. अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी वजह से बवाल मच गया है.

बता दें कि अभिनेता मनोज बाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहो है. इस वीडियो पर उन्होने आपत्ति जताई है. अब उन्होंने वायरल हो रहे “फर्जी” वीडियो का खंडन किया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. यह वीडियो तेजस्वी यादव नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था.

किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है-मनोज बाजपेयी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, मनोज बाजपेयी ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. बाजपेयी ने सभी से अपील की कि वे “व्यक्तिगत अधिकारों” से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली भ्रामक सामग्री को शेयर या प्रचारित न करें.

तेजस्वी यादव के सोशल अकाउंट से शेयर किया गया था वीडियो?

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. हालांकि उनका एक ही सोशल मीडिया हैंडल है, फिर भी कई लोगों ने उनके नाम से फर्जी अकाउंट बना लिए हैं. ऐसे ही एक फ़र्ज़ी अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की गई थी. मनोज बाजपेयी यह अपील करते नज़र आए. हालांकि, यह वीडियो असली नहीं था. इसे एडिट किया गया था. तेजस्वी का असली अकाउंट @yadavtejashwi है.

बिहार में चुनावी मौसम के दौरान, कई पोस्ट सामने आए हैं जिन पर आपत्ति जताई गई है. मनोज बाजपेयी के अलावा, कई अन्य अभिनेताओं के वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं, यहाँ तक कि मामला अदालत में भी गया.

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?

चुनावी मौसम के बीच, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने एक पोस्ट में कहा, “मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है. सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो का है, जहां मैं काम करता था. हालांकि, उस वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है.” मैं उन सभी लोगों से ईमानदारी से अपील करता हूं जिन्होंने इसे शेयर किया है कि वे ऐसी सामग्री न फैलाएं.

