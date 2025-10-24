अगले महीने रिटायर होंगे CJI बीआर गवई, जानें कौन होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस? लिस्ट में टॉप पर हैं इनका नाम

BR Gavai Retirement: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी. सूत्रों के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई अगले महीने 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से परिचित लोगों ने बताया कि बीआर गवई को गुरुवार या शुक्रवार तक अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश वाला संबंधित पत्र मिल जाएगा.

कौन बनेगा देश का अगला CJI?

सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, अगले सीजेआई की कतार में हैं. यदि उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल जाती है, तो वे 24 नवंबर, 2025 से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे. न्यायमूर्ति सूर्यकांत लगभग 15 महीने, 9 फरवरी, 2027 तक, इस पद पर रहेंगे.

मुख्य न्यायाधीश चुने जाने की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थानांतरण और पदोन्नति के नियमों द्वारा शासित होती है. इसके अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है. ऐसा करने के लिए, केंद्रीय कानून मंत्री समय पर मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश मांगते हैं.

भारत में मंदिर का पुजारी कौन बन सकता है? HC की टिप्पणी ने कर दिया स्पष्ट; लेकिन हो सकता है हंगामा

उत्तराधिकारी की सिफ़ारिश करने वाला पत्र

परंपरागत रूप से, उत्तराधिकारी की सिफ़ारिश करने वाला संबंधित पत्र मुख्य न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले, यानी 65 वर्ष की आयु में, भेजा जाता है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में कोई रिक्ति न रहे और न्यायपालिका सुचारू रूप से कार्य करती रहे.

इस प्रकार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, बी.आर. गवई की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख बनेंगे और उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठता और परंपरा को बनाए रखेगी. न्यायिक व्यवस्था में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान