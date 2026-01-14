Home > देश > BMC Election 2026: स्टॉक मार्किट से लेकर स्कूल तक! कल सब रहेगा बंद, जाने क्या है छुट्टी का कारण

Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE बंद रहेंगे.

By: Heena Khan | Published: January 14, 2026 12:46:35 PM IST

Market Holiday: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE बंद रहेंगे. NSE ने कहा, “पहले के एक्सचेंज सर्कुलर में आंशिक बदलाव करते हुए, एक्सचेंज इसके द्वारा गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के कारण कैपिटल मार्केट (CM) सेगमेंट में ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित करता है.”

ट्रेडिंग रहेगी बंद

इससे पहले, एक्सचेंज ने कहा था कि 15 जनवरी को ट्रेडिंग खुली रहेगी, लेकिन नगर निगम चुनावों के कारण सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा. ताज़ा नोटिफिकेशन के बाद, BSE और NSE दोनों पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLBs), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग उस दिन बंद रहेगी. कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट सुबह के सेशन में ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा.

स्कूल रहेंगे बंद 

ट्रेडिंग के साथ-साथ महाराष्ट्र के सारे स्कूल भी बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, चुनाव की छुट्टी का सबसे ज़्यादा असर शहर के स्टूडेंट्स और एकेडमिक स्टाफ पर पड़ेगा. 15 जनवरी का पूरा दिन सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए नो-स्कूल डे रहेगा, चाहे वे BMC, स्टेट बोर्ड या प्राइवेट मैनेजमेंट (ICSE, CBSE और IB) के हों.

