By-election 2025: बीजेपी ने इस सीट से उतार मुस्लिम उम्मीदवार, लिस्ट किया जारी

भाजपा ने चार राज्यों में होने वाले आगामी उपचुनावों के लिए अपनी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, और इस बार भी पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं. पहली बार कुछ सीटों पर शामिल मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा ने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है. जानिए कौन-कौन से नेता मैदान में हैं और यह सूची पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है.

सूची में शामिल मुस्लिम उम्मीदवार

आपको बता दें कि इस सूची में एक मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है. इससे पहले, भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा चुनाव सूची में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था. आज, भाजपा ने चार राज्यों की पाँच सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की.

जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवार

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है. देवयानी राणा को नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार घोषित किया गया है. भाजपा ने झारखंड की घाटशिला (एसटी) आरक्षित सीट के लिए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, जहाँ बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है.

हरियाणा में किसानों ने काटा बवाल, DFC को जड़ दिया थप्पड़, वीडियो वायरल

ओडिशा और तेलंगाना के उम्मीदवार

भाजपा ने ओडिशा और तेलंगाना की एक-एक सीट के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है. भगवा पार्टी ने ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से जय ढोलकिया और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी. उस सूची में तीन उम्मीदवार शामिल थे. भगवा पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को मैदान में उतारा है. चुनाव आयोग ने चारों सीटों के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी की हैं.

प्रेसिडेंट बनने से ठीक पहले ही एपीजे अब्दुल कलाम का हेलीकॉप्टर हो गया था क्रैश, मौत के मुह से हंसते हुए बाहर निकले थे मिसाइल…