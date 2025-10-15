Home > देश > By-election 2025: बीजेपी ने इस सीट से उतार मुस्लिम उम्मीदवार, लिस्ट किया जारी

भाजपा ने चार राज्यों के उपचुनावों के लिए अपनी उम्मीदवार सूची जारी की है, जिसमें पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं. जानिए बडगाम, नगरोटा, घाटशिला, नुआपाड़ा और जुबली हिल्स सीटों के लिए कौन-कौन मैदान में हैं और यह पार्टी की चुनावी रणनीति को कैसे प्रभावित करेगा.

By: Shivani Singh | Published: October 15, 2025 12:43:34 PM IST

भाजपा ने चार राज्यों में होने वाले आगामी उपचुनावों के लिए अपनी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, और इस बार भी पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं. पहली बार कुछ सीटों पर शामिल मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा ने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है. जानिए कौन-कौन से नेता मैदान में हैं और यह सूची पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है.

सूची में शामिल मुस्लिम उम्मीदवार

आपको बता दें कि इस सूची में एक मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है. इससे पहले, भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा चुनाव सूची में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था. आज, भाजपा ने चार राज्यों की पाँच सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की.

जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवार

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है. देवयानी राणा को नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार घोषित किया गया है. भाजपा ने झारखंड की घाटशिला (एसटी) आरक्षित सीट के लिए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, जहाँ बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है.

ओडिशा और तेलंगाना के उम्मीदवार

भाजपा ने ओडिशा और तेलंगाना की एक-एक सीट के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है. भगवा पार्टी ने ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से जय ढोलकिया और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी. उस सूची में तीन उम्मीदवार शामिल थे. भगवा पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को मैदान में उतारा है. चुनाव आयोग ने चारों सीटों के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी की हैं.

