हरियाणा में किसानों ने काटा बवाल, DFC को जड़ दिया थप्पड़, वीडियो वायरल

Haryana Farmer Protest: हरियाणा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फ़ूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के DFC राजेश आर्य के साथ मारपीट की. घटना के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान
रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में किसान कटे हुए धान की लिफ्टिंग में हो रही देरी को लेकर मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने DC ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे. अचानक माहौल गरमा गया और कहासुनी के दौरान चढूनी ने DFC राजेश आर्य के साथ मारपीट की.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खाद्य विभाग के अफसर को थप्पड़ जड़ा.#HaryanaNews #Farmers #farmerprotest pic.twitter.com/kuz4jjKOio
— Vinod Katwal (@Katwal_Vinod) October 15, 2025
मौके पर मची अफरा-तफरी
चढ़ूनी की हरकतों से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी तुरंत हरकत में आए और हालात को कंट्रोल में किया. मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और हालात पर नज़र रखी जा रही है. वह ट्रॉली से उतरे और फिर उनके साथ मारपीट की.
चढूनी गिरफ्तार
गुरनाम सिंह चढूनी प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे. इस दौरान वह ट्राली से उतरे और पुलिस अफसरों से घिरे डीएफसी राजेश आर्य को चटाक से थप्पड़ जड़ दिया. पुलिस अफसर और कर्मचारी भू चढूनी के इरादों को भांप नहीं पाए. हालांकि, अब चढ़ूनी को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
इस बीच BKU और एडमिनिस्ट्रेटिव अब आमने-सामने आ गए हैं. बुधवार को बड़ी संख्या में किसान धान की लिफ्टिंग के विरोध में DC ऑफिस के बाहर और मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हुए. मारपीट के बाद पुलिस दो दर्जन से ज़्यादा किसानों को बस में बिठाकर किसी अनजान जगह पर ले गई.