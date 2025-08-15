Home > देश > Bihar Crime News: सुपौल में सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, अररिया से घर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, माता-पिता का इकलौता पुत्र था मृतक

Bihar Crime News: सुपौल में सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, अररिया से घर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, माता-पिता का इकलौता पुत्र था मृतक

Bihar Crime News: सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अपराधियों ने एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बघेली-कुपाड़ी मोड़ के पास एनएच-327 ई मुख्य मार्ग पर हुई, जब बाइक से घर लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दीं।

Published: August 15, 2025 10:56:00 IST

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Crime News: सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अपराधियों ने एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बघेली-कुपाड़ी मोड़ के पास एनएच-327 ई मुख्य मार्ग पर हुई, जब बाइक से घर लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दीं। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल जदिया लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने बताया

मृतक की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी गांव निवासी भागवत पासवान के पुत्र 32 वर्षीय सुबोध पासवान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सुबोध अपने परिवार का इकलौता भाई था और अररिया में एक कुरकुरे फैक्ट्री में सेल्समैन के रूप में काम करता था। गुरुवार देर रात वह काम खत्म कर अररिया से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बघेली-कुपाड़ी मोड़ के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा और बदमाश मौके से फरार हो गए।

जाने पूरा मामला

वारदात की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विभाष कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और जदिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार पुलिस टीम के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर आवश्यक सुराग जुटाने की कोशिश की है। सुबोध के परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि देर रात होने के बावजूद मुख्य मार्ग पर इस तरह की वारदात होना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। एसडीपीओ विभाष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है।

