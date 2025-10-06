कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Home > देश > कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bihar assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 6, 2025 10:20:28 AM IST

bihar election 2025
bihar election 2025

Bihar assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। माना जा रहा है कि आयोग इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है.

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. 2020 के राज्य चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच तीन चरणों में हुए थे. राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि विदेशों में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग त्योहारों के लिए घर लौटते हैं.

बिहार का दौरा 

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने दो दिवसीय बिहार दौरा किया. ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी के साथ राजनीतिक दलों से चर्चा की और अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की.

ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा?

ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और राज्य में चुनाव उससे पहले पूरे हो जाएँगे. उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव लोकतंत्र के महापर्व छठ की तरह मनाया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार ने वैशाली से लोकतंत्र को जन्म दिया और अब बिहार देश में चुनाव सुधारों को एक नई दिशा प्रदान करेगा.

ज्ञानेश कुमार ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया और दावा किया कि इससे 22 वर्षों के बाद मतदाता सूचियों का “शुद्धिकरण” संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है.

Air India: 500 फीट की ऊंचाई पर ड्रीमलाइनर में सिस्टम फेल! एयर इंडिया की उड़ानों में बार-बार क्यों आ रही तकनीकी दिक्कतें?

Tags: bihar assembly elections 2025bihar election datesBiharelectionsnewsEC press conferenceElection Commission
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
कुछ ही घंटों में होगा बिहार चुनाव की तारीखों का एलान, जानें कितने बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस