Air India: 500 फीट की ऊंचाई पर ड्रीमलाइनर में सिस्टम फेल! एयर इंडिया की उड़ानों में बार-बार क्यों आ रही तकनीकी दिक्कतें?
Air India crash: AI-171 दुर्घटना के बाद एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में एक और इलेक्ट्रिकल समस्या की सूचना मिली है. 500 फीट की ऊंचाई पर RAT अपने आप खुल गया. जिसके कारण पायलट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से B-787 विमान के निरीक्षण की मांग की.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 6, 2025 12:29:09 AM IST

Air India: एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में ‘इलेक्ट्रिकल भूत’ सवार हो गया हो. AI-171 क्रैश के बाद एक और इलेक्ट्रिकल खराबी ने पायलटों और यात्रियों के लिए चिंता बढ़ा दी है. इस बार ये घटना अमृतसर से बर्मिंघम जा रही AI-117 (VT-ANO) विमान में हुई. जैसे ही विमान 500 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था. उसका रैम एयर टर्बाइन (RAT) अचानक अपने आप खुल गया. एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल आपात स्थिति में ही की जानी चाहिए. शुक्र है कि सभी प्रणालियां सामान्य रहीं और विमान सुरक्षित रूप से उतर गया. हालांकि AI-171 क्रैश के बाद इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एयर इंडिया के Boeing 787 Dreamliner विमानों की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गंभीर तकनीकी खामी छिपी है? विशेषज्ञ अब इसे मामूली नहीं बल्कि एक सुरक्षा चेतावनी मान रहा है.

RAT 500 फीट की ऊंचाई पर अपने आप खुल गया जिससे पायलट भी चौंक गए

पोर्ट के अनुसार, AI-117 बर्मिंघम हवाई अड्डे पर उतर रहा था. 500 फीट की ऊंचाई पर RAT (Ram Air Turbine) स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया. यह टर्बाइन विमान की मुख्य विद्युत प्रणालियों के विफल होने पर सक्रिय हो जाता है. जिससे निरंतर शक्ति और हाइड्रोलिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है. हालांकि इस मामले में कोई प्रणाली विफलता नहीं हुई. विमान स्वास्थ्य निगरानी (AHM) रिपोर्ट में बस पावर कंट्रोल यूनिट (BPCU) में एक खराबी का पता चला है. जिसके कारण RAT सक्रिय हो गया है.

FIP बोला- अब हर बी-787 की जांच जरूरी

इस घटना के बाद भारतीय पायलट महासंघ (FIP) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की विद्युत प्रणालियों का गहन निरीक्षण करने का आग्रह किया है. संगठन ने याद दिलाया कि AI-171 दुर्घटना के बाद कई तकनीकी चेतावनियां जारी की गई थीं. लेकिन व्यापक जाँच नहीं की गई। FIP का कहना है कि ये बार-बार होने वाली घटनाएँ एक गहरी समस्या की ओर इशारा करती हैं।
DGCA ने एक सीमित जांच की. लेकिन अब दबाव बढ़ गया है.

कुछ हफ़्ते पहले DGCA ने एयर इंडिया के B-787 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विचों का निरीक्षण किया था. लेकिन पायलट संघ का दावा है कि यह केवल एक सतही निरीक्षण था. अब RAT के स्वचालित रूप से सक्रिय होने के बाद DGCA पर व्यापक विद्युत प्रणाली ऑडिट कराने का दबाव बढ़ गया है. एयर इंडिया ने फिलहाल विमान को बर्मिंघम हवाई अड्डे (BHX) पर रोक दिया है.

एयर इंडिया का स्पष्टीकरण और जांंच

एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. कंपनी ने एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है और DGCA को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार एयरलाइन ने BPCU इकाई का तकनीकी निरीक्षण करने के लिए बोइंग की एक टीम को भी नियुक्त किया है.

