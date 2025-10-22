Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

त्योहारों का मौसम चल रहा है. पिछले दो दिनों से पूरे देश में दिवाली की धूम है. आज, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार है. त्योहारों के कारण, इस महीने अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, आने वाले दिनों में भी अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे. इसलिए, अगर आप इन दिनों बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टियों के बारे में पता कर लेना चाहिए और फिर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. कल, 23 ​​अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार है. तो, आइए जानें कि कल कहाँ बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर बैंक अवकाश

गुरुवार, 23 अक्टूबर को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. RBI ने कई शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया है. तो, अगर आप कल बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों के अलावा, पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे.

23 अक्टूबर को बैंक अवकाश क्यों है?

RBI ने 23 अक्टूबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा, भातृ द्वितीया और निंगोल चकोबा के कारण कई राज्यों में बैंक अवकाश घोषित किया है। नतीजतन, कल देश भर के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

क्या दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में, कल, 23 ​​अक्टूबर को भाई दूज के कारण बैंक बंद नहीं रहेंगे. इसलिए, कल दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे. अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप अपने काम के लिए बैंक जा सकते हैं. इसके अलावा, कल मुंबई में भी बैंक खुले रहेंगे.

