Home > देश > Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

23 अक्टूबर 2025 को कई राज्यों में RBI द्वारा घोषित बैंक अवकाश है. भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती के कारण गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. दिल्ली और मुंबई में बैंक खुले रहेंगे.

By: Shivani Singh | Published: October 22, 2025 6:16:47 PM IST

Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

त्योहारों का मौसम चल रहा है. पिछले दो दिनों से पूरे देश में दिवाली की धूम है. आज, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार है. त्योहारों के कारण, इस महीने अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, आने वाले दिनों में भी अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे. इसलिए, अगर आप इन दिनों बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टियों के बारे में पता कर लेना चाहिए और फिर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. कल, 23 ​​अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार है. तो, आइए जानें कि कल कहाँ बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर बैंक अवकाश

You Might Be Interested In

गुरुवार, 23 अक्टूबर को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. RBI ने कई शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया है. तो, अगर आप कल बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों के अलावा, पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे.

Chhath Puja 2025: छठ पर रेलवे दे रहा ये सुविधाएं, आपने लाभ उठाया क्या? यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

23 अक्टूबर को बैंक अवकाश क्यों है?

RBI ने 23 अक्टूबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा, भातृ द्वितीया और निंगोल चकोबा के कारण कई राज्यों में बैंक अवकाश घोषित किया है। नतीजतन, कल देश भर के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

क्या दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में, कल, 23 ​​अक्टूबर को भाई दूज के कारण बैंक बंद नहीं रहेंगे. इसलिए, कल दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे. अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप अपने काम के लिए बैंक जा सकते हैं. इसके अलावा, कल मुंबई में भी बैंक खुले रहेंगे.

नाम है Organic, अंदर है Ordinary, अंडों के नाम पर कैसे हो रही है भारत में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी

Tags: 23 October Bank HolidayBank Holidays 2025bhai dooj 2025Chitragupt JayantiLakshmi puja 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025

गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!

October 22, 2025

अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस...

October 22, 2025
Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान
Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान
Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान
Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान