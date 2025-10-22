Home > देश > Chhath Puja 2025: छठ पर रेलवे दे रहा ये सुविधाएं, आपने लाभ उठाया क्या? यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई हैं. जानिए क्या कहा रेल मंत्री ने और क्या हैं रेलवे की तैयारियाँ.

By: Shivani Singh | Published: October 22, 2025 2:25:42 PM IST

दिवाली और छठ के बीच घर लौटने वालों की भीड़ जैसे हर साल स्टेशन को मेले में बदल देती है. ऐसा ही नज़ारा इस बार भी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने इस बार विशेष इंतज़ाम किए हैं, लेकिन भीड़ के बीच अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. इस दिवाली और छठ पर, सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत अन्य राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियाँ की हैं. केंद्र सरकार 12,000 विशेष ट्रेनें चला रही है, जो घर जाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती हैं. नियमित ट्रेनों में सीटें न मिलने पर, लोग विशेष ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं.

12,000 विशेष ट्रेनों के अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में 12 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा करने के एक दिन बाद, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया. आनंद विहार स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न केवल व्यवस्थाओं का नियंत्रित दृष्टिकोण से निरीक्षण किया, बल्कि अधिकारियों और यात्रियों से सीधे बातचीत भी की. 

20 दिनों में 1 करोड़ यात्रियों को लाभ

रेलवे के अनुसार, भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2025 के बीच 4,211 विशेष ट्रेनें चलाईं, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को लाभ हुआ. त्योहारों के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेलवे लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है. 16 से 20 अक्टूबर, 2025 के बीच, रेलवे ने नई दिल्ली में 21.04 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 19.71 लाख थी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है. वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक मंडल और ज़ोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें बताया गया कि भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर को 251 ट्रेनों में लगभग 6.5 लाख यात्रियों को सेवाएँ प्रदान कीं.

रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधाएं 

भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों की आमद पर नज़र रखने के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है. यह केंद्र अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्री शिकायतों और संभावित दुर्घटनाओं के तत्काल समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधा और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं.

पुराने या झूठे वीडियो फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

इस बातचीत के दौरान, रेल मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को 12 लाख रेल कर्मचारियों का समर्थन करना चाहिए और उनके खिलाफ अभियान नहीं चलाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पुराने या झूठे वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के साथ बातचीत के दौरान, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों ने व्यवस्था की सराहना की.

