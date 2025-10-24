आंध्र प्रदेश में कैसे जिंदा जल गए 20 लोग? हो गया बड़ा खुलासा, सुन पुलिस के भी उड़े होश

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एक बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. यह हादसा कुरनूल ज़िले के कल्लूर संभाग के चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुआ. हादसे में 20 यात्रियों की मौत की खबर है.

बस में 40 यात्री सवार

रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. आग लगने के बाद कम से कम 12 यात्री आपातकालीन द्वार से कूदकर अपनी जान बचा पाए. कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत कुरनूल ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. कई लोगों की मौत की भी खबर है.

कैसे हुआ हादसा ?

यह हादसा कल्लूर ज़िले के चिन्नातेकुरु गांव के पास हुआ, जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई. मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे आग तुरंत पूरी बस में फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार तड़के लगभग 3 बजे हुआ जब बस बेंगलुरु की ओर जा रही थी. दुर्घटना के समय इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी.

दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

इस वजह से हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि बस में सवार ज़्यादातर यात्री हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच काम करने वाले प्रवासी मज़दूर हैं. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बस चालक तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था और बारिश के कारण कम दृश्यता के कारण सामने से आ रही मोटरसाइकिल को नहीं देख पाया.

फ़िलहाल, दुर्घटना के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.