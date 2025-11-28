Home > देश > दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट

दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट

India Position: भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरी रैंकिंग हासिल की है, जबकि अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपना सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है

By: Heena Khan | Published: November 28, 2025 1:28:21 PM IST

Asia Power Index 2025
Asia Power Index 2025


Asia Power Index 2025: भारत के लिए आज एक गौरवशाली दिन है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरी रैंकिंग हासिल की है, जबकि अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपना सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है, जो देशों, खासकर एशियाई महाद्वीप के देशों की, अपने बाहरी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता का आकलन करता है.

चीन-अमेरिका के बाद भारत 

इसकी रैंकिंग के मुताबिक, भारत अपने साथियों से काफी आगे है लेकिन चीन से बहुत पीछे है. भारत और चीन दोनों ने अलग-अलग मेट्रिक्स पर बेहतर स्कोर किया है और पहले की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि रूस ने 2019 के बाद पहली बार एशिया में अपनी कुल ताकत में सुधार किया है.

लगातार बढ़ रही भारत की ताकत 

रिपोर्ट की एक और खास बात यह है कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और साल 2025 में, एशिया पावर इंडेक्स द्वारा “बड़ी ताकत” के दर्जे के लिए तय की गई सीमा को पार कर जाएगा. एशिया पावर इंडेक्स का सातवां एडिशन, मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और रिश्ते, डिप्लोमैटिक और कल्चरल असर, साथ ही रेजिलिएंस और फ्यूचर रिसोर्स सहित आठ थीमैटिक उपायों पर 131 इंडिकेटर्स के आधार पर, पूरे एशिया के 27 देशों और क्षेत्रों की ताकत का मूल्यांकन करता है. 81.7 के स्कोर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चार्ट में सबसे ऊपर है और बिना किसी शक के लीडर बना हुआ है. चीन 100 में से 73.7 के ओवरऑल स्कोर के साथ 27 में से दूसरे स्थान पर है, जो 2025 में ओवरऑल स्कोर में 1 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी

Tags: america newsasia power indexIndia NewsWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट
दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट
दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट
दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट