दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना भारत! लेकिन हिंदुस्तान के जूते तले पाकिस्तान, यहां देखें लिस्ट

Asia Power Index 2025: भारत के लिए आज एक गौरवशाली दिन है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरी रैंकिंग हासिल की है, जबकि अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपना सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है, जो देशों, खासकर एशियाई महाद्वीप के देशों की, अपने बाहरी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता का आकलन करता है.

चीन-अमेरिका के बाद भारत

इसकी रैंकिंग के मुताबिक, भारत अपने साथियों से काफी आगे है लेकिन चीन से बहुत पीछे है. भारत और चीन दोनों ने अलग-अलग मेट्रिक्स पर बेहतर स्कोर किया है और पहले की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि रूस ने 2019 के बाद पहली बार एशिया में अपनी कुल ताकत में सुधार किया है.

Worth a read.

The 2025 Asia Power Index by the@LowyInstitute pic.twitter.com/ezEyQ9HPoc — Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) November 27, 2025

लगातार बढ़ रही भारत की ताकत

रिपोर्ट की एक और खास बात यह है कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और साल 2025 में, एशिया पावर इंडेक्स द्वारा “बड़ी ताकत” के दर्जे के लिए तय की गई सीमा को पार कर जाएगा. एशिया पावर इंडेक्स का सातवां एडिशन, मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और रिश्ते, डिप्लोमैटिक और कल्चरल असर, साथ ही रेजिलिएंस और फ्यूचर रिसोर्स सहित आठ थीमैटिक उपायों पर 131 इंडिकेटर्स के आधार पर, पूरे एशिया के 27 देशों और क्षेत्रों की ताकत का मूल्यांकन करता है. 81.7 के स्कोर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चार्ट में सबसे ऊपर है और बिना किसी शक के लीडर बना हुआ है. चीन 100 में से 73.7 के ओवरऑल स्कोर के साथ 27 में से दूसरे स्थान पर है, जो 2025 में ओवरऑल स्कोर में 1 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है.

