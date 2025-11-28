जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी

Imran Khan: पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक इमरान खान सुर्ख़ियों में हैं. उनके सुर्ख़ियों में होने की वजह भी कुछ अटपटी सी है, जिस पर पाकिस्तान वालों का विश्वास करना मुश्किल है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावलपिंडी की अदियाला जेल के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही चर्चाओं और अफवाहों पर एक साफ बयान जारी किया है. जेल अधिकारियों ने कहा है कि इमरान खान को कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया है, और न ही उनकी सेहत को लेकर कोई इमरजेंसी है.