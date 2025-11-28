  • Home>
  • Gallery»
  • जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी

Imran Khan: पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक इमरान खान सुर्ख़ियों में हैं. उनके सुर्ख़ियों में होने की वजह भी कुछ अटपटी सी है, जिस पर पाकिस्तान वालों का विश्वास करना मुश्किल है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावलपिंडी की अदियाला जेल के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही चर्चाओं और अफवाहों पर एक साफ बयान जारी किया है. जेल अधिकारियों ने कहा है कि इमरान खान को कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया है, और न ही उनकी सेहत को लेकर कोई इमरजेंसी है.

 


By: Heena Khan | Published: November 28, 2025 8:36:29 AM IST

Follow us on
Google News
imran khan - Photo Gallery
1/7

कहां हैं इमरान खान ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. आइए जानें कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को यहां मौत की सजा सुनाई गई थी.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
2/7

इस पूर्व PM को मिली थी मौत की सजा

हैरान कर देने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के पूर्व PM जुल्फिकार अली भुट्टो को पुरानी रावलपिंडी जेल में मौत की सज़ा सुनाई गई.

zulfiqar ali bhutto - Photo Gallery
3/7

कौन थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो?

ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के सबसे असरदार और करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है. उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की स्थापना की और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद पाकिस्तान को फिर से बनाने में अहम भूमिका निभाई.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
4/7

राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर

उन्होंने राष्ट्रपति (1971–1973) और बाद में प्रधानमंत्री (1973–1977) के तौर पर काम किया. उनके नेतृत्व में, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी और कई बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
5/7

क्यों मिली मौत की सजा

PPP ने 1977 के आम चुनावों में भारी जीत का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया. हालात बिगड़ते गए और तब के आर्मी चीफ जनरल जिया-उल-हक ने 5 जुलाई 1977 को भुट्टो की सरकार गिरा दी.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
6/7

लगाए गए ये आरोप

तख्तापलट के बाद, भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 1974 में एक राजनीतिक विरोधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया.

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
7/7

भुट्टो की आखिरी रात

भुट्टो को 4 अप्रैल, 1979 की सुबह उसी पुरानी रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई थी, जिसे बाद में गिरा दिया गया था. इससे पहले, उनके परिवार को उनसे सीमित अंतिम मुलाकात की इजाज़त दी गई थी.

Tags:
Imran KhanImran Khan death NewsPakistan NewsWorld newszulfikar ali bhutto
जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery
जिस जेल में सजा काट रहे इमरान खान, उस जेल में हुई थी पूर्व PM के साथ हैवानियत, रातों-रात छीन ली थी जिंदगी - Photo Gallery