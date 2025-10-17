Home > देश > पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था ASI संदीप का परिवार, पहले CM Saini से मानवाईं ये शर्ते; फिर छोड़ी जिद

पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था ASI संदीप का परिवार, पहले CM Saini से मानवाईं ये शर्ते; फिर छोड़ी जिद

ASI Sandeep Death Case: ASI संदीप कुमार की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है. दरअसल,अब इस मामले में हरियाणा सरकार को भी थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, मामला दर्ज होने और मुख्यमंत्री और उनके दूतों द्वारा परिवार से मुलाकात के बाद मामला सुलझा है और परिवार को थोड़ी तसल्ली भी मिली।

By: Heena Khan | Last Updated: October 17, 2025 7:34:33 AM IST

ASI Suicide Case: रोहतक में साइबर पुलिस में तैनात ASI संदीप कुमार की मौत के बाद से ही पूरे हरियाणा में मायूसी का माहौल था. वहीं अब इस मामले में हरियाणा सरकार को भी थोड़ी राहत मिली है. दरअसल, मामला दर्ज होने और मुख्यमंत्री और उनके दूतों द्वारा परिवार से मुलाकात के बाद मामला सुलझा है और परिवार को थोड़ी तसल्ली भी मिली. हुआ कुछ यूं कि बुधवार रात परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बनी और रोहतक में एएसआई संदीप कुमार का पोस्टमार्टम कराया गया. अब उनका पार्थिव शरीर जींद के जुलाना ले जाया जाएगा, यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

इन शर्तों के बाद परिवार वालों ने करवाया पोस्टमार्टम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एएसआई संदीप कुमार के परिवार ने शुरुआत में इस मामले पर आपत्ति जताई और शव ले गए. परिवार पिछले 36 घंटों से पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार न कराने की जिद कर रहा था. दरअसल, संदीप कुमार का निधन उनके मायके में हुआ था और उनका शव लाढोत गांव में रखा गया था. जानकारी के मुताबिक प्रशासन से बातचीत में एएसआई संदीप कुमार के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बन गई है. इतना ही नहीं पुलिस ने दिवंगत एडीजीपी वाई. पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, पंजाब विधायक के भाई, पीएसओ सुशील कुमार और रोहतक स्थित डीआईजी कार्यालय में तैनात एसआईएस सुनील कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की है. जिसके बाद परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गया है.

परिवार से मिलने पहुंचे CM सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वयं एएसआई संदीप कुमार के मायके जाकर परिवार से बात की. उन्होंने उन्हें आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. लेकिन, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी, परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा, भाजपा नेता सतीश नांदल और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई. दोनों दूतों ने परिवार को मनाने की कोशिश की.

जानिये पूरा मामला 

संदीप रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे. वे मूल रूप से जींद के जुलाना के रहने वाले थे. संदीप की पाँच बहनें हैं और परिवार में दो बेटियाँ, पत्नी और एक बेटा है. आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. संदीप ने लाढ़ौत गाँव में अपने मामा के खेत में खुद को गोली मार ली. खुद को गोली मारने से पहले, संदीप ने एडीजीपी पूरन कुमार पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था और अपनी पत्नी का नाम भी लिया था. इसी के आधार पर अब उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Tags: ASI Sandeep Suicide Casecm nayab sainiharyana govermentharyana newsharyana police
