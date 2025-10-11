अफगान मंत्री की ये मजाल! महिला पत्रकारों के साथ हुई ‘बदसलूकी’ नहीं झेल पाईं प्रियंका गांधी; सरकार पर उठाए सवाल

Afghan Minister Muttaqi: हाल ही में भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पक्ष-विपक्ष में एक ‘जुबानी जंग’ छिड़ गई है. दरअसल, अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताक़ी सात दिनों के भारत दौरे पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाक़ात की. वहीं इस मुलाक़ात के बाद मुत्ताक़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें महिला पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया. जिसके बाद विपक्ष भड़क उठा और विपक्ष ने अफ़ग़ान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल होने से रोकने के लिए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

क्यों भड़कीं प्रियंका गांधी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को अफगानिस्तान दूतावास में भाग लेने से साफ इंकार कर दिया और उन्हें बाहर ही रोक दिया गया. जिसके बाद विपक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया है, इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार पर कई बड़े सवाल उठा दिए.

प्रियंका गांधी ने जमकर साधा निशाना

वहीं इस मामले के बाद प्रियंका गांधी ने तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अपील कर डाली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस घटना को “भारत की सक्षम महिलाओं का अपमान” भी बताया. कांग्रेस महासचिव ने एक एक्स-पोस्ट में पूछा कि अगर प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के अधिकारों की मान्यता चुनाव-दर-चुनाव सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर “हमारे देश की सक्षम महिलाओं का अपमान” कैसे होने दिया गया.

