Home > देश > एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

Air India News: एयर इंडिया के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि कंपनी अब उड़ानों के दौरान सेवा में कमी की भरपाई करने के लिए यात्रियों को 'ई-वाउचर' देने की योजना बना रही है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 7, 2025 19:17:54 IST

Air India
Air India

Air India News: एयर इंडिया से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। एयरलाइन के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि अब उड़ानों के दौरान सेवा में कमी की भरपाई करने के लिए यात्रियों को ‘ई-वाउचर’ देने की योजना बना रही है। विल्सन ने ये भी कहा कि हाल के कुछ दिनों में एयरलाइन के विमानों में आई गड़बड़ी की घटनाएं समूह के बड़े आकार को देखते पूरी तरह से सामान्य है।

यह योजना विमानों में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को सेवा संबंधी समस्याओं का सामना करने के मद्देनजर लाई जा रही है। विल्सन ने एयर इंडिया समूह का बचाव करते हुए कहा कि सभी एयरलाइनों की तरह, उसे भी कई तरह की परिचालन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ उसके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं।

पारदर्शिता को लेकर कंपनी प्रतिबद्ध

विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे एक मेल में कहा कि, एयरलाइनों को नियमित रूप से नियंत्रणीय और अनियंत्रित परिचालन परिदृश्यों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने पारदर्शिता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। 

हर दिन 1,200 से ज्यादा उड़ाने भरता है एयर इंडिया

विल्सन ने कहा “जब सबकी नज़रें हम पर होती हैं, तो समय पर, स्पष्ट और सटीक जानकारी और सही संदर्भ प्रदान करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए हाल के हफ़्तों में, हम घटनाओं और आयोजनों की रिपोर्टिंग में, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, सामान्य से कहीं ज़्यादा पारदर्शी रहे हैं। यह पारदर्शिता, समय के साथ, विश्वास बनाने में मदद करेगी।

हालांकि, शॉर्ट टर्म में, स्वाभाविक रूप से समाचार कवरेज में वृद्धि होती है, और एयर इंडिया समूह में हर दिन 1,200 से ज़्यादा उड़ाने भरता है – लगभग हर मिनट एक – के साथ, यह बहुत ज़्यादा लग सकता है। हालाँकि, हमारे पैमाने और आकार के संदर्भ में, घटना दर पूरी तरह से सामान्य है”।

PM Modi: BJP वर्कशॉप में आम कार्यकर्ता की तरह आखरी पंक्ति में बैठे नज़र आए PM मोदी

Tags: Air india planeCampbell Wilsondefects during flighte-vouchersplane crash
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार
एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार
एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार
एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?