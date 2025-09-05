Himachal floods: हिमाचल में 175 प्रतिशत अधिक बारिश, कल से गरज-तूफान के साथ भारी वर्षा का अलर्ट

शिमला से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट

Himachal floods: हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार लगातार कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को प्रदेशभर में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में औसतन 18.4 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 6.7 मिमी होना चाहिए था। इस तरह बारिश का स्तर 175 प्रतिशत अधिक रहा।

सोलन जिले के धर्मपुर और कसौली तथा मंडी जिले के कार्सोग में 70 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई

भारी वर्षा के चलते कई क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आईं। विशेषकर सोलन जिले के धर्मपुर और कसौली तथा मंडी जिले के कार्सोग में 70 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे स्थानीय लोगों व पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 6 सितम्बर (शनिवार) से प्रदेश में गरज-तूफान के साथ भारी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। शिमला में दिन का तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस और रात का 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन के समय 70 प्रतिशत तक बारिश की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का मानना

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सप्ताहभर तक हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म का सिलसिला जारी रहेगा। चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन जैसे जिलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।