PM Modi ऐसे और यहां मनाएंगे अपना 75 वां जन्मदिन, जनता को देंगे बड़ा तोहफा

pm modi birthday: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वाँ जन्मदिन है, इसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं।

September 5, 2025

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंदौर पधार रहे हैं। स्थानीय लेवल पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वाँ जन्मदिन है, इसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। धार में पीएम मित्र पार्क के भूमिपूजन, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ समेत अन्य कार्यक्रमों की तैयारियाँ चल रही हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के मुताबिक  प्रधानमंत्री 17 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं (पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आएँगे), कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालाँकि, प्रशासन का कहना है कि अभी कार्यक्रम अंतिम नहीं है।

धार जिले में बन रहा पीएम मित्र पार्क

बता दें कि, धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क के लिए दिल्ली में आयोजित संवाद सत्र में 12,508 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 18 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव के अनुसार, एमपी ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रीनफील्ड भूमि उपलब्ध कराकर देश में एक मिसाल कायम करने का काम किया है। यह पार्क आगामी 14 से 16 महीनों में एक्टिव हो जाएगा। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ ‘खेत से लेकर फैशन तक’ की पूरी वैल्यू चेन मुहैया कराई जाएगी। कपास उत्पादन से लेकर कपड़ा निर्माण और रेडीमेड गारमेंट्स तक, सभी प्रक्रियाएँ एक ही जगह पर होंगी।

यह होगी विशेषता

  • देश में बन रहे सात पीएम मित्र पार्कों में से यह सबसे बड़ा है। यह 2,158 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
  • यह पार्क प्रधानमंत्री की 5-एफ नीति ‘खेत से फाइबर, कारखाना, फैशन और विदेशी’ को मूर्त रूप देगा।
  • इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास, आधुनिक आवासीय टावर, हॉस्पिटल, डे-केयर सेंटर और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यह श्रमिक और उद्योग दोनों के लिए अनुकूल बनेगा।
  • यहाँ प्लग एंड प्ले यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग सुविधा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, 24×7 बिजली और पानी की उपलब्धता, केंद्रीकृत स्टीम बॉयलर और अत्याधुनिक नियंत्रण और कमांड सेंटर जैसी सुविधाएँ होंगी।

PM Modi ऐसे और यहां मनाएंगे अपना 75 वां जन्मदिन, जनता को देंगे बड़ा तोहफा

