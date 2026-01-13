Best Food Combinations: सलाद के साथ मिक्स करें बस 3 अंडे फिर देखिए जादू! इससे होने वाले फायदे जो आपको हैरान कर देंगे

Best Food Combinations for Health: अक्सर हम हेल्दी खाने की बात करते हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं इसके साथ-साथ कैसे और किसके साथ खा रहे हैं, यह भी उतना ही ज़रूरी होता है. ऐसे में अगर अंडे और कच्ची सब्जियों को एकसाथ खाया जाए तो ये एक बेहतरीन फ़ूड कॉम्बिनेशन हैं, जहां दोनों मिलकर एक-दूसरे के पोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं. इसे ही न्यूट्रिशन की भाषा में nutrition synergy कहा जाता है.

कच्ची सब्जियों के साथ अंडा क्यों है फायदेमंद

कच्ची सब्ज़ियाँ जैसे गाजर, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च और ब्रोकली विटामिन्स, मिनरल्स और खास तौर पर कैरोटीनॉयड्स से भरपूर होती हैं. वहीं कैरोटीनॉयड्स एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में, आंखो की रोशनी ठीक करने में और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत है ये जो पोषक तत्व हैं वो fat-soluble होते हैं, यानी शरीर इन्हें बिना फैट के पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और यहीं पर अंडों की एंट्री होती है. अंडों में नैचुरल रूप से हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो इन सब्ज़ियों से मिलने वाले कैरोटीनॉयड्स को शरीर तक पहुँचाने में मदद करते हैं. आपको बता दें कि रिसर्च में यह देखा गया है कि जब कच्ची सब्ज़ियों के सलाद में 3 पूरे अंडे मिलाए जाते हैं, तो शरीर में कैरोटीनॉयड एब्जॉर्प्शन कई गुना और कुछ मामलों में तो आठ गुना तक बढ़ जाता है.

सावधान! दाल खाना पड़ सकता है भारी! नुकसान जानकर उड़ जाएंगे होश, जानें कौन-कौन सी दालें बेहतर

Heart Attack: क्या एस्पिरिन की गोली सच में बचा सकती है आपकी जान? जानें डॉक्टर ने इसको लेकर क्या कहा?

यह कॉम्बिनेशन डाइजेशन और शुगर लेवल के लिए बेहतर

यह कॉम्बिनेशन सिर्फ़ एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्प्शन तक सीमित नहीं है. अंडों में हाई-क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो मसल्स को सपोर्ट करता है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराता है. जब इसे फाइबर-रिच कच्ची सब्ज़ियों के साथ खाया जाता है, तो डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है और एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है.

इम्युनिटी के लिहाज से भी बेहतर

इम्यूनिटी के लिहाज़ से भी यह जोड़ी कमाल की है. सब्ज़ियों से मिलने वाले विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स, और अंडों से मिलने वाला प्रोटीन व हेल्दी फैट तीनों मिलकर शरीर को अंदर से मज़बूत बनाते हैं. यही वजह है कि अंडे वाला सलाद सिर्फ़ वज़न घटाने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जो सच में हेल्दी रहना चाहता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, विशेष रूप से यदि आपको कोई स्वास्थ्य स्थिति या एलर्जी है, तो कृपया अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें.

दुनिया के लिए एक कड़ा सबक, पीरियड्स के दर्द को मामूली समझना पड़ सकता है भारी