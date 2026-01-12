Heart Attack: क्या एस्पिरिन की गोली सच में बचा सकती है आपकी जान? जानें डॉक्टर ने इसको लेकर क्या कहा?

Aspirin Use Heart Attack: आज के समय में दुनिया भर में तेजी से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर काफी डर और चिंता देखने को मिल रही है. लोग इससे बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं. अब इसी कड़ी में कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने 9 सितंबर को इंस्टाग्राम पर उन लोगों को सलाह दी, जिन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है. अपने पोस्ट किए गए वीडियो में, डॉ. लंदन ने एक खास इमरजेंसी एक्शन बताया – उन्होंने एस्पिरिन की 325 mg गोली को निगलने के बजाय चबाने की सलाह दी, और समझाया कि इस तरीके से यह खून में जल्दी घुल जाती है.

क्या हार्ट अटैक के लिए एस्पिरिन लेना बचा सकता है जान?

डॉ. लंदन ने समझाया कि एस्पिरिन क्लॉट बनने से रोककर कैसे काम करती है, जो हार्ट अटैक के दौरान बहुत ज़रूरी है, जब कोई क्लॉट दिल की मांसपेशियों तक खून के बहाव को रोक देता है, और कहा: “अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो यह एक कदम आपकी जान बचा सकता है. 325 mg एस्पिरिन को चबाएं, निगलें नहीं. जब आप इसे चबाते हैं, तो यह आपके खून में तेज़ी से घुल जाती है.

अब, एस्पिरिन सीधे हार्ट अटैक का इलाज नहीं करती है. यह क्लॉट बनने से रोकती है, और यह सबसे ज़रूरी कदम है क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान, एक क्लॉट आपके दिल की मांसपेशियों के हिस्से में खून के बहाव को रोक रहा होता है. उस एस्पिरिन को चबाने से, यह और क्लॉट बनने से रोकने में मदद कर सकती है, जिससे हार्ट अटैक का साइज़ सीमित हो जाता है.”

लोगों के लिए ज़रूरी सावधानियां बताईं

डॉ. लंदन ने उन लोगों के लिए भी ज़रूरी सावधानियां बताईं जिन्हें एलर्जी है, ब्लीडिंग की समस्या है, या जिन्हें एस्पिरिन के इस्तेमाल के लिए मेडिकल मनाही है. उन्होंने इस उपाय की समय की अहमियत को समझाया, और दिल की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को सीमित करने और मृत्यु दर को काफी कम करने की इसकी क्षमता पर ज़ोर दिया.

एस्पिरिन से एलर्जी है तो क्या करें?

उन्होंने कहा, “लेकिन एक ज़रूरी सावधानी, अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है, या अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको एस्पिरिन न लेने के लिए कहा है, तो बेशक इस कदम से बचें. बाकी सभी के लिए, लक्षण शुरू होने के 1 से 4 घंटे के अंदर लेने पर इसका फायदा सबसे ज़्यादा होता है. और इसका सीधा मतलब है कि दिल की मांसपेशियां बच जाती हैं. इस स्थिति में एस्पिरिन लेने से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में वैस्कुलर मौतों और सभी कारणों से होने वाली मौतों में लगभग 23 प्रतिशत की कमी आती है.”

उन्होंने आगे कहा, “तो याद रखें, समय का मतलब है दिल की मांसपेशियां बचाना. और एस्पिरिन चबाने जैसी कोई आसान सी चीज़ सचमुच ज़िंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकती है. कृपया इस पोस्ट को शेयर करें क्योंकि हर किसी को यह आसान लेकिन ज़रूरी कदम पता होना चाहिए.”

पाठकों के लिए नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया से मिले यूज़र-जेनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. inkhabar ने दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया है और न ही उनका समर्थन करता है.