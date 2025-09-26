कुट्टू का आटा किससे बनता है? व्रत का सबसे हेल्दी सुपरफूड
कुट्टू का आटा किससे बनता है? व्रत का सबसे हेल्दी सुपरफूड

Kuttu Flour Made Of: कुट्टू का आटा असल में अनाज नहीं बल्कि बकव्हीट के बीज से बनता है. जानिए इसकी खासियत, फायदे और क्यों यह व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाता है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 26, 2025 9:43:36 PM IST

Buckwheat Flour
Buckwheat Flour

What Is Buckwheat: जब भी व्रत का सीजन आता है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है कुट्टू के आटे (Buckwheat Flour) का. आलू की टिक्की हो, पकौड़े हों या पूरियां, व्रत वाले खाने में कुट्टू का आटा स्टार बन जाता है. लेकिन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ये आटा बनता किस चीज से है?

असल में कुट्टू कोई अनाज नहीं है, बल्कि एक तरह का बीज है. इसे अंग्रेजी में बकव्हीट (Buckwheat) कहा जाता है. इसके छोटे-छोटे दाने होते हैं, जिन्हें सुखाकर और पीसकर आटा तैयार किया जाता है. ये आटा दिखने में थोड़ा गहरे रंग का होता है और स्वाद में भी गेहूं के आटे से अलग होता है. आईए जानते हैं इसकी खासियत क्या है.

कुट्टू के आटे की खासियत

• इसमें ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए यह पचने में हल्का होता है.

• प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है.

• इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

• व्रत के दौरान यह शरीर को एनर्जी देता है और कमजोरी महसूस नहीं होने देता.

क्यों है व्रत में फेवरेट?

क्योंकि, कुट्टू का आटा अनाज नहीं बल्कि बीज है, इसलिए व्रत में इसे खाया जा सकता है. यही वजह है कि नवरात्रि और दूसरे उपवासों में लोग कुट्टू की पूरी, चिल्ला, पकौड़े और यहां तक कि मिठाइयां भी बनाते हैं.

फास्ट का सुपरफूड

कुट्टू का आटा सिर्फ व्रत की मजबूरी नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बेहतरीन हिस्सा है. तो अगली बार जब व्रत रखें और किचन में कुट्टू का आटा निकले, तो याद रखिए, यह एक सुपरफूड है जो आपको स्वाद और सेहत दोनों देता है.

