Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे
Home > हेल्थ > Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे

Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे

Ultra Processed Foods For health: क्या आपने कभी सोचा है कि अल्ट्रा पैकेज्ड फूड आपके शरीर पर क्या असर डालते हैं. अगर नहीं तो ये नई रिपोर्ट में हुए खुलासे आपको चौंका सकते हैं. चलिए जानते हैं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को रोजाना अपनी डायट में शामिल करने से क्या हो सकता है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 24, 2025 5:25:31 PM IST

Ultra Processed Foods
Ultra Processed Foods

Ultra Processed Foods health Risk: क्या आपने कभी सोचा है कि रोज खाई जाने वाली पैकेट वाली नूडल्स, चिप्स, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक या रेडी-टू-ईट स्नैक्स आपके शरीर पर क्या असर डालते हैं? हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) और CDC की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं.

रिसर्च बताती है कि अमेरिका में वयस्कों की 55% कैलोरी और बच्चों की करीब 62% कैलोरी सीधे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स से आती है. यानी आधे से ज्यादा पेट इन पैकेट्स और प्रोसेस्ड खाने से भर रहा है. लेकिन, दिक्कत यह है कि ये फूड्स स्वाद में भले मजेदार हों, शरीर के लिए जहर जैसे हैं. इनमें नमक, चीनी, फैट और एडिटिव्स (रसायन, फ्लेवर, प्रिज़र्वेटिव्स) इतनी मात्रा में मिलाए जाते हैं कि दिल, दिमाग और पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है.

Cholesterol ही नहीं, इन बीमारियों को भी जड़ से मिटा देगा ये चमत्कारी जूस

क्या कहती है रिपोर्ट

एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि रोज एक सर्विंग अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बढ़ाने से हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 50% तक बढ़ जाता है. इसके अलावा, मोटापा 55%, डायबिटीज 40%, नींद की समस्या 41% और अवसाद 20% तक बढ़ने की संभावना सामने आई.

लंबा जीवन चाहिए तो आज से ही करें ये काम

वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, जितना प्रोसेस्ड खाना कम करेंगे, उतना जीवन लंबा और स्वस्थ रहेगा. ताजा फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज आपके सबसे बड़े साथी हैं. हालांकि, AHA मानता है कि कुछ बेहतर प्रोसेस्ड विकल्प (जैसे साबुत अनाज वाली ब्रेड, कम चीनी वाला दही या हेल्दी सॉस) मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इन पर आँख मूँदकर भरोसा करना भी सही नहीं है.

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Tags: aha report on Ultra Processed Foodshealthy lifestyleUltra Processed FoodsUltra Processed Foods heath risk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे
Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे
Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे
Ultra Processed Foods: सेहत के लिए जहर या खजाना? जान गए तो अभी त्याग देंगे