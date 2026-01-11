चाय-कॉफी के साथ ये लेना सेहत के लिए भारी पड़ेगा, एक्सपर्ट की चौंकाने वाली सलाह

आजकल ज़्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से करते है. कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी का पहला सोर्स है, जबकि दूसरों के लिए यह सिर्फ़ एक आदत है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय या कॉफ़ी के साथ खाई जाने वाली कुछ चीज़ें धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? हां कुछ लोग अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ कई तरह के स्नैक्स खाते है. हालांकि ये कॉम्बिनेशन एसिडिटी, गैस, पोषक तत्वों की कमी और यहां तक कि शरीर में हार्मोनल असंतुलन भी पैदा कर सकते है.

सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है. अगर आप अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हैं, तो इन बुरे कॉम्बिनेशन के बारे में जानना जरूरी है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि चाय या कॉफ़ी के साथ कौन से खाने की चीज़ें नहीं खानी चाहिए.

तले हुए खाने की चीज़ें

क्लिनिकल डाइटिशियन आंचल शर्मा बताती हैं कि आप अपनी चाय और कॉफ़ी के साथ क्या खाते है. इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. कुछ लोग अपनी चाय के साथ समोसे, ब्रेड पकौड़े या दूसरी तली हुई चीज़ें खाना पसंद करते है. हालांकि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. चाय में टैनिन होता है, जो ऑयली और मसालेदार खाने के साथ मिलकर गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. इस स्थिति में शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है.

आयरन से भरपूर खाना

एक्सपर्ट्स के अनुसार आयरन से भरपूर खाना भी चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं खाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय में ऑक्सालेट होते है, जो आयरन के साथ मिलकर उसके एब्जॉर्प्शन को रोकते है. इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है. इसलिए चाय के साथ आयरन से भरपूर खाना खाने से बचें.

डेयरी प्रोडक्ट्स भी नुकसानदायक है

डेयरी प्रोडक्ट्स या दही भी चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं खाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय की तासीर गर्म होती है, जबकि दही की ठंडी, जो शरीर के लिए बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है. इसलिए अगर आप अपनी चाय के साथ पराठा और दही खाते हैं, तो ऐसा करना तुरंत बंद कर दें. इससे सीने में जलन और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

चाय और बिस्किट भी अच्छा कॉम्बिनेशन नही है

डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा के अनुसार चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बिस्किट में रिफाइंड आटा, चीनी और अनहेल्दी फैट होते हैं. जब आप इन्हें चाय के साथ खाते हैं, तो ये ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी करते है.