स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रही हैं आपकी सेक्शुअल हेल्थ को बर्बाद? जानें क्यों छोड़ना है जरूरी

स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन पुरुषों की यौन सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. सिगरेट में मौजूद निकोटीन और अन्य हानिकारक पदार्थ ब्लड सर्कुलेशन को कमजोर करते हैं

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 20, 2025 11:15:35 PM IST

स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन पुरुषों की यौन सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. सिगरेट में मौजूद निकोटीन और अन्य हानिकारक पदार्थ ब्लड सर्कुलेशन को कमजोर करते हैं, जिससे जननांगों तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो पाता. इसका सीधा असर इरेक्टाइल फंक्शन पर पड़ता है और समय के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बढ़ सकती है. दूसरी ओर, अल्कोहल शुरुआत में शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है लेकिन लंबे समय में यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है. इससे पुरुषों की यौन इच्छा यानी लिबिडो घट जाती है और स्पर्म क्वॉलिटी भी खराब हो जाती है.स्मोकिंग छोड़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इरेक्शन संबंधी समस्याएं धीरे-धीरे ठीक हो सकती हैं. वहीं, शराब का सेवन कम करने से हार्मोनल बैलेंस सुधरता है और स्पर्म क्वॉलिटी में सुधार आता है. डॉक्टर भी मानते हैं कि पुरुषों की यौन क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने और रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए इन आदतों को छोड़ना बेहद जरूरी है

स्मोकिंग और सेक्शुअल हेल्थ पर सीधा असर (Smoking Effects on Sexual Health)

निकोटीन और टॉक्सिन्स ब्लड सर्कुलेशन को कमजोर करते हैं. इससे पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) की समस्या बढ़ जाती है.

शराब और टेस्टोस्टेरोन का रिश्ता (Alcohol and Testosterone Levels)

लंबे समय तक शराब (Alcohol Consumption) लेने से टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) लेवल घट जाता है. इसका असर पुरुषों की लिबिडो (Male Libido) और स्पर्म क्वॉलिटी (Sperm Quality) पर पड़ता है.

फर्टिलिटी ही नहीं, बढ़ता है अन्य बीमारियों का खतरा (Fertility & Health Risks)

स्मोकिंग (Smoking) और शराब (Alcohol) हृदय रोग (Heart Disease), मोटापा (Obesity) और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से यौन क्षमता (Sexual Performance) को कमजोर करते हैं.

स्मोकिंग-ड्रिंकिंग छोड़ने के फायदे (Benefits of Quitting Smoking & Alcohol)

स्मोकिंग और शराब छोड़ने से ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) बेहतर होता है, हार्मोनल बैलेंस (Hormonal Balance) सही होता है और इरेक्टाइल फंक्शन (Erectile Function) सुधारता है.

डॉक्टर क्यों कहते हैं इन आदतों को छोड़ना जरूरी (Why Doctors Advise Quitting)

एक्सपर्ट्स (Health Experts) के अनुसार, लंबे समय तक यौन क्षमता बनाए रखने और रिलेशनशिप (Relationship) को स्वस्थ रखने के लिए इन आदतों को छोड़ना बेहद जरूरी है.

