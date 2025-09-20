पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ पर पड़ता है स्ट्रेस का असर, जानें कैसे रखें खुद को फिट

तनाव (Stress) आज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका असर पुरुषों की यौन सेहत पर सीधा पड़ता है. रिसर्च के मुताबिक, लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है, जो फर्टिलिटी और सेक्शुअल परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी है.तनाव स्पर्म क्वॉलिटी पर भी असर डालता है. स्पर्म का काउंट कम हो सकता है और उनकी मूवमेंट यानी गतिशीलता भी प्रभावित होती है. इसके अलावा स्ट्रेस के कारण लिबिडो यानी यौन इच्छा घट जाती है, जिससे रिश्तों में भी दूरी आ सकती है.स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योग और मेडिटेशन सबसे बेहतर तरीके हैं. ये न सिर्फ दिमाग को शांत रखते हैं बल्कि कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करते हैं. वहीं, नियमित एक्सरसाइज से एंडोर्फिन निकलते हैं, जो मूड को अच्छा बनाते हैं.नींद का सही होना भी जरूरी है. 7-8 घंटे की नींद से शरीर का हार्मोनल बैलेंस बना रहता है. साथ ही हेल्दी डायट, शराब और स्मोकिंग से दूरी और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक और यौन सेहत दोनों के लिए लाभदायक है.

स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरोन लेवल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) एक आम समस्या बन गया है. स्ट्रेस न सिर्फ मानसिक सेहत को प्रभावित करता है बल्कि पुरुषों की यौन सेहत (Male Sexual Health) पर भी इसका सीधा असर पड़ता है. रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है. यह हार्मोन पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्शुअल परफॉर्मेंस में अहम भूमिका निभाता है.

स्पर्म क्वॉलिटी और लिबिडो पर असर

तनाव बढ़ने से पुरुषों की स्पर्म क्वॉलिटी खराब हो सकती है. स्पर्म का काउंट कम हो सकता है और उनकी मूवमेंट यानी गतिशीलता भी प्रभावित होती है. इसके अलावा स्ट्रेस लिबिडो (यौन इच्छा) को भी कम कर देता है. जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका फोकस और एनर्जी दोनों ही प्रभावित होते हैं जिससे रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है.

योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से स्ट्रेस कंट्रोल

तनाव से निपटने के लिए योग और मेडिटेशन बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. सुबह-सुबह ध्यान लगाने से दिमाग शांत होता है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है. इसके अलावा एक्सरसाइज भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका है. एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा बनाते हैं.

हेल्दी लाइफस्टाइल और नींद का महत्व

तनाव कम करने के लिए सही नींद लेना भी जरूरी है. नींद पूरी न होने पर शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिससे पुरुषों की यौन सेहत पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. साथ ही, लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव जैसे हेल्दी डायट लेना, शराब और स्मोकिंग से दूर रहना, और परिवार व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी मानसिक और यौन सेहत दोनों के लिए जरूरी है.