थकान, पीला रंग और पेट दर्द: जानिए लिवर की समस्या के 6 शुरुआती संकेत

Early Signs Of Liver Problems: लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालता है, पाचन में मदद करता है और एनर्जी बनाए रखता है लेकिन जब लीवर में कोई समस्या आती है, तो शरीर में कई तरह के संकेत दिखने लगते हैं. अक्सर लोग इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, अगर समय पर पहचान लिया जाए, तो लिवर को नुकसान से बचाया जा सकता है.

पेट और जिगर के आसपास दर्द

लिवर की समस्या का पहला संकेत पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या असहजता हो सकता है, यह हल्का खिंचाव या गंभीर दर्द के रूप में महसूस हो सकता है. कभी-कभी दर्द खाने के बाद बढ़ जाता है, अगर आप लगातार इस हिस्से में दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करे. यह संकेत हो सकता है कि लीवर में सूजन, संक्रमण या अन्य समस्या है.

पीलापन और आंखों का पीला होना

लिवर सही तरीके से काम न करे तो शरीर में बिलीरुबिन जमा होने लगता है, इसका सबसे स्पष्ट संकेत आंखों और त्वचा का पीला होना है इस स्थिति को जॉन्डिस भी कहते है. शुरुआत में हल्का पीलापन दिखता है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ सकता है, यदि आपकी आंखें या त्वचा सामान्य से ज्यादा पीली लग रही हैं, तो यह लीवर की गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

थकान और कमजोरी महसूस होना

व्यक्ति दिनभर थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस करता है, छोटी-छोटी गतिविधियों से भी भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. यह लक्षण आम थकान की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि लगातार महसूस हो, तो लिवर की समस्या की संभावना होती है.

पेट फूलना और सूजन

लिवर ठीक से काम न करे तो पेट में पानी जमने लगता है, इससे पेट फूल जाता है और सूजन दिखती है. कभी-कभी पैरों और टखनों में भी सूजन हो सकती है यह संकेत लिवर की गंभीर स्थिति जैसे सिरोसिस या जिगर की सूजन का हो सकता है. अगर पेट बार-बार फूला हुआ लगे या सूजन बढ़ रही हो, तो इसे हल्के में न लें, डॉक्टर की सलाह से जांच कराना बहुत जरूरी है

भूख में कमी और पेट खराब होना

लिवर खराब होने पर भूख कम लगने लगती है, खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है और पेट में भारीपन, गैस या दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है. यह सिग्नल है कि लिवर ठीक से पाचन और अपशिष्ट निकालने का काम नहीं कर रहा.

गहरे रंग का मूत्र और हल्का मल

लिवर में समस्या होने पर मूत्र गहरा पीला या भूरा हो सकता है, इसके साथ मल का रंग हल्का या सफेद जैसा दिखाई दे सकता है. यह संकेत है कि लिवर बिलीरुबिन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहा यदि ऐसे बदलाव दिखें, तो तुरंत जांच कराएं.