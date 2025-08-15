Home > हेल्थ > गुच्छे-गुच्छे भर गिर रहे हैं बाल, बालों का झड़ना करना चाहते है कम तो डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड,15 दिनों में ही दिखेंगे कमाल के फायदे

Food For Hairfall:  बारिश की फुहारें भले ही मन को सुकून देती हों, लेकिन यह मौसम आपके बालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के मौसम में बालों का झड़ना और कमज़ोर होना एक आम समस्या हो सकती है और लगातार नमी, पसीना और गंदगी बालों को कमज़ोर कर उन्हें रूखा, बेजान और झड़ने का कारण बनती है।

Published: August 15, 2025 17:01:55 IST

Food For Hairfall: बारिश की फुहारें भले ही मन को सुकून देती हों, लेकिन यह मौसम आपके बालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के मौसम में बालों का झड़ना और कमज़ोर होना एक आम समस्या हो सकती है और लगातार नमी, पसीना और गंदगी बालों को कमज़ोर कर उन्हें रूखा, बेजान और झड़ने का कारण बनती है। सिर पर सीधे तेल लगाने या शैम्पू बदलने से काम नहीं चलेगा – असली जड़ आपके खाने में छिपी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मानसून में भी आपके बाल चमकदार और मज़बूत रहें, तो आप अपने आहार में कुछ ख़ास सुपरफ़ूड्स शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जो बारिश के मौसम में प्राकृतिक तरीके से आपके बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

बालों को झड़ने से रोकने के उपाय –

अंडा  है जरूरी

अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं, जो बालों के विकास के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। मानसून में बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, ऐसे में अंडे खाने से बालों के रोम मज़बूत होते हैं और बालों को अंदर से पोषण मिलता है।

बीजों का करें सेवन

अलसी, चिया और कद्दू के बीज जैसे बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और ज़िंक होता है, जो स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखने और रूसी को रोकने में मदद कर सकता है।

सूखे मेवे से बालों को  मिलेंगी मजबूती

बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे सूखे मेवों में विटामिन ई, आयरन और स्वस्थ वसा होते हैं, जो बालों की चमक और मजबूती के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये बारिश के मौसम में बालों के रूखेपन को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

Vitamin C से भरपूर खाद्य पदार्थ

नींबू, आंवला, संतरा जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन सी होता है जो कोलेजन के उत्पादन में मदद कर सकता है। कोलेजन बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और मानसून के दौरान संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

