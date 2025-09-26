Sex की वजह से करोड़ों लोगों को हर साल हो रही यह बीमारी लक्षण जान आप भी कहेंगे बाप रे !
Sex की वजह से करोड़ों लोगों को हर साल हो रही यह बीमारी लक्षण जान आप भी कहेंगे बाप रे !

अमेरिका में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग यौन संचारित रोगों से पीड़ित हैं. हर साल 1.9 करोड़ से ज्यादा नए मामले आतें है. भारत में, हर साल 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग यौन संचारित संक्रमणों (एसटीआई) से प्रभावित होते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यौन संचारित संक्रमणों (एसटीआई) से प्रभावित होते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 26, 2025 3:41:18 PM IST

एसटीडी (STD) यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाली आम बीमारियां हैं. यौन संचारित रोग (एसटीआई) यौन संबंध के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एसटीडी (STD)  केवल पुरुष और महिला के बीच यौन संपर्क के माध्यम से ही फैलते हैं. इसके अलावा, असुरक्षित यौन संबंध और शिक्षा का अभाव एसटीआई के सबसे बड़े कारण हैं. यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के लक्षण पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग होते हैं. आइए जानें कि यौन संचारित रोग हमारी जीवनशैली को कैसे प्रभावित करते हैं.

पुरुषों में यौन संचारित रोगों के लक्षण

पुरुषों में यौन संचारित रोगों के लक्षणों में आमतौर पर मूत्र मार्ग में संक्रमण, पेशाब के दौरान दर्द, लिंग में सूजन, चकत्ते और खुजली शामिल हो सकते हैं. अंडकोष में घाव और चकत्ते भी यौन संचारित रोगों के लक्षण हैं. अंडकोष में सूजन भी यौन संचारित रोगों का एक लक्षण है. यौन संचारित रोग कई अन्य लक्षण भी पैदा कर सकते हैं. असुरक्षित यौन संबंध से एड्स जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी हो सकती हैं. कभी-कभी, यौन संचारित रोगों के लक्षण हफ़्तों बाद भी दिखाई दे सकते हैं. हम आमतौर पर यौन संचारित रोगों को दो जीवाणुओं के रूप में पहचानते हैं: गोनोरिया और क्लैमाइडिया, लेकिन यौन संपर्क से हेपेटाइटिस और एड्स सहित कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं.

कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

महिलाओं में यौन संचारित रोगों के लक्षण

महिलाओं में यौन संचारित रोगों के लक्षणों में संभोग के दौरान दर्द और बेचैनी, पेशाब में दर्द, जलन और सूजन शामिल हैं. योनि के आसपास घाव, चकत्ते और फुंसियाँ भी यौन संचारित रोगों के लक्षण हैं. योनि के आसपास खुजली एक प्रमुख लक्षण है. भारत में सबसे आम यौन संचारित रोग एचपीवी है. यह संक्रमण त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है. एचपीवी के सौ से ज़्यादा प्रकार हैं, जिनमें से 40 प्रकार यौन संबंध के ज़रिए फैलते हैं.

अगर किसी महिला को लगातार योनि स्राव, खुजली, संभोग के दौरान दर्द, पेशाब के दौरान जलन और अन्य समस्याओं का अनुभव हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

लापरवाही यौन संचारित रोगों और संक्रमणों का सबसे बड़ा कारण है. इसके अलावा, अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी यौन संचारित रोगों के प्रसार में योगदान करती है. इसके अलावा, कंडोम के इस्तेमाल की कमी यौन संचारित संक्रमणों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है. इसके अलावा, अवैध दवाओं का उपयोग भी यौन संचारित रोगों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है. यौन संबंध के दौरान दवाओं का सेवन भी यौन संचारित रोगों का एक प्रमुख कारण है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Sex related diseasessex related diseases in womensexually transmitted diseasesstd in womenstd symptoms male
