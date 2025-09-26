कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

अगर आप किसी से पूछतें हैं, वह हैं कि आप कितने लोगों के साथ सोए हैं?” यह अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को ऐसे सवाल पूछने और उनके जवाब देने में मजा आता है आज कलकई लोग एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूके में किए गए एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में औसतन कितने यौन साथी बनाए हैं, और नतीजे आपको हैरान कर सकते हैं.

हेल्थकेयर कंपनी यूरोक्लिनिक्स की रिपोर्ट

हेल्थकेयर कंपनी यूरोक्लिनिक्स ने लोगों के सेक्स जीवन के बारे में ज्यादा जानने के लिए यूके में 2,000 लोगों का सर्वेक्षण किया. सर्वेक्षण से पता चला कि 25% लोगों ने अपने जीवनकाल में दो से चार लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं. आश्चर्यजनक रूप से, 14% ने कहा कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए हैं. वहीं, 2% ने खुद को अत्यधिक यौन रूप से सक्रिय बताया और कई पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाए हैं. इन व्यक्तियों ने बताया कि वे अत्यधिक यौन रूप से सक्रिय थे और अपने जीवनकाल में कई लोगों के साथ सो चुके थे, जिनकी संख्या 70 से 90 के बीच थी. अन्य 4% ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितने लोगों के साथ यौन संबंध बनाए. उन्होंने सेक्स के दौरान अपने साथियों की संख्या नहीं गिनी. उन्हें नहीं पता था कि उनके कितने साथी थे.

सर्वेक्षण से पता चला कि लंदनवासियों के सबसे अधिक यौन साथी थे, जिनमें से 5% ने अपने जीवनकाल में 91 से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाए थे. इनमें से 3 प्रतिशत 35 से 44 वर्ष के बीच के थे.

आपके जीवन में कितने यौन साथी रहे हैं यह है सर्वेक्षण परिणाम

3% लोगों ने माना की उन्होने किसी के साथ नहीं बनाया संबध व 14% लोगों ने माना की 1 व 25% नें 2 से, 22% ने 5 से 9 13% ने 10 से 15 ,7% ने 16 से 20, 4% ने 21 से 30 ,2% ने 31 से 40, 1% 41 से 50, 1% ने 51 से 70

