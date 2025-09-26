कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े
Home > हेल्थ > कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

कई लोग एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि यह शारीरिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 26, 2025 1:12:14 PM IST

sexual life
sexual life

अगर आप किसी से पूछतें हैं, वह हैं कि आप कितने लोगों के साथ सोए हैं?” यह अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को ऐसे सवाल पूछने और उनके जवाब देने में मजा आता है आज कलकई लोग एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूके में किए गए एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में औसतन कितने यौन साथी बनाए हैं, और नतीजे आपको हैरान कर सकते हैं.

हेल्थकेयर कंपनी यूरोक्लिनिक्स की रिपोर्ट

हेल्थकेयर कंपनी यूरोक्लिनिक्स ने लोगों के सेक्स जीवन के बारे में ज्यादा जानने के लिए यूके में 2,000 लोगों का सर्वेक्षण किया. सर्वेक्षण से पता चला कि 25% लोगों ने अपने जीवनकाल में दो से चार लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं. आश्चर्यजनक रूप से, 14% ने कहा कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए हैं. वहीं, 2% ने खुद को अत्यधिक यौन रूप से सक्रिय बताया और कई पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाए हैं. इन व्यक्तियों ने बताया कि वे अत्यधिक यौन रूप से सक्रिय थे और अपने जीवनकाल में कई लोगों के साथ सो चुके थे, जिनकी संख्या 70 से 90 के बीच थी. अन्य 4% ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितने लोगों के साथ यौन संबंध बनाए. उन्होंने सेक्स के दौरान अपने साथियों की संख्या नहीं गिनी. उन्हें नहीं पता था कि उनके कितने साथी थे.

सर्वेक्षण से पता चला कि लंदनवासियों के सबसे अधिक यौन साथी थे, जिनमें से 5% ने अपने जीवनकाल में 91 से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाए थे. इनमें से 3 प्रतिशत 35 से 44 वर्ष के बीच के थे.

आपके जीवन में कितने यौन साथी रहे हैं यह है सर्वेक्षण परिणाम

3% लोगों ने माना की उन्होने किसी के साथ नहीं बनाया संबध व 14% लोगों ने माना की 1 व 25% नें 2 से, 22% ने 5 से 9 13% ने  10 से 15 ,7% ने 16 से 20, 4% ने 21 से 30 ,2% ने 31 से 40, 1% 41 से 50,  1% ने 51 से 70 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: couplepartnersrelationshipSex Lifesexual lifeuk survey
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े
कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े
कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े
कितनी बार बना सकता है कोई व्यक्ति Sex संबंध, जाने आश्चर्यजनक आंकड़े