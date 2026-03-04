Coffee Benifits: सिर्फ कैफीन नहीं, प्रोटीन भी! सारा तेंदुलकर की फेवरेट कॉफी बनी फिटनेस ट्रेंड, खुद बताई रेसिपी

Sara Tendulkar Coffee: सुबह की कॉफी का रूटीन अब सिर्फ़ कैफ़ीन बूस्ट से कहीं ज़्यादा बदल रहा है. बहुत से लोग दिन की अपनी पहली ड्रिंक को ज़्यादा पेट भरने वाला और ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, खासकर अगर उन्हें रोज़ाना की प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल होती है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम रील में, सारा तेंदुलकर ने अपनी पसंदीदा मॉर्निंग ड्रिंक शेयर की और दर्शकों को इसे बनाने का तरीका बताया.

सारा दिया अपना सीक्रेट

उन्होंने कहा, “क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप अपनी नींद पूरी करते हुए कैफ़ीन कैसे ले सकते हैं? मैं एक स्कूप चॉकलेट प्रोटीन पाउडर से शुरू करूँगी. थोड़ी बर्फ़. मुझे बहुत सारी बर्फ़ डालना पसंद है. बस एक चम्मच बिना मीठा कोको पाउडर. अगर आप इसे ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं. कुछ चिया सीड्स. कॉफ़ी. बादाम का दूध. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. वैसे, मुझे बादाम का दूध बहुत पसंद है. चीयर्स!

उन्होंने अपने कैप्शन में इसकी सही रेसिपी भी बताई: “कॉफ़ी जो आपके प्रोटीन गोल को भी पूरा करती है!

1 स्कूप चॉकलेट प्रोटीन

1/2 कप कॉफ़ी

1 tbsp बिना मीठा कोको पाउडर

1-2 tbsp चिया सीड्स

1/2 कप बादाम का दूध

3-4 आइस क्यूब”

इस तरह के ड्रिंक्स को अक्सर कैफीन को प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट के साथ एक ही कप में मिलाने के तरीके के तौर पर प्रमोट किया जाता है. हालांकि इंग्रीडिएंट्स आसान और आसानी से मिलने वाले लग सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ड्रिंक्स न्यूट्रिशन के हिसाब से बैलेंस्ड हैं.

क्या रोज़ पी सकते हैं ये ड्रिंक

इस तरह की प्रोटीन कॉफ़ी रोज़ाना प्रोटीन लेने में काफ़ी मदद कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह काफ़ी प्रोटीन लेने में दिक्कत होती है. इस्तेमाल किए गए प्रोटीन पाउडर के आधार पर, ड्रिंक 15-25 ग्राम प्रोटीन दे सकता है, जो मसल्स के मेंटेनेंस, रिकवरी और पेट भरने में मदद करता है. चिया सीड्स जैसे इंग्रीडिएंट्स फ़ाइबर और हेल्दी फ़ैट देते हैं, जबकि बादाम का दूध कम कैलोरी वाला बेस देता है.” हालांकि, इसे हमेशा पूरे नाश्ते की जगह नहीं लेना चाहिए. एक आइडियल सुबह के खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फ़ैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं. जोशी कहती हैं, “प्रोटीन कॉफ़ी बिज़ी दिनों में या प्री-वर्कआउट फ़्यूल के तौर पर एक आसान ऑप्शन के तौर पर सबसे अच्छा काम करती है, न कि होल फ़ूड्स के लंबे समय के सब्स्टीट्यूट के तौर पर.”

